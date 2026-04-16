Le FBI se mêle de la fusillade d'Offset : ils demandent l'aide du public

Alors que l'enquête sur la fusillade d'Offset vient de connaître une nouvelle avancée, le FBI compte désormais sur le public pour leur apporter plus d'informations, et les photos des suspects ont été révélées.

La semaine dernière, le 6 avril, Offset était visé par une fusillade à la sortie d'un hôtel casino. Touché, il a dû être transporté à l'hôpital, mais il est désormais remis sur pieds et a même fait un retour tonitruant sur scène le weekend dernier, avec une entrée en fauteuil roulant dont les images ont beaucoup tourné. Alors que Lil Tjay était soupçonné par beaucoup d'être à l'origine de la fusillade, le rappeur new-yorkais a toujours nié. Désormais, c'est le FBI qui se mêle de l'affaire, eux qui viennent de publier les photos des suspects.

Il s'agit d'un procédé assez courant aux Etats-Unis : lorsqu'une enquête patine un peu, ou qu'on peine à mettre la main sur des personnes à qui on voudrait poser des questions, on publie directement leurs têtes dans les médias. C'est ce que l'agence fédérale a fait ici, en publiant les portraits des hommes qualifiés de "suspects" dans cette fusillade, ainsi que leurs véhicules. Sur les images, on voit donc plusieurs individus, dont l'un est en t-shirt rouge ainsi que plusieurs SUV de couleur sombre, on semble distinguer environ 5 personnes et parmi elles, pas de Lil Tjay.

Offset’s shooting case is now being investigated by the FBI, which has released photos of suspects and two SUVs allegedly tied to the incident.



According to the FBI and Seminole Police Department, the suspects fled in a matte gray Chevrolet Tahoe and a black Chevrolet Suburban… pic.twitter.com/zgMmoQnspf — Kurrco (@Kurrco) April 14, 2026

Cependant, ça ne veut pas dire que le rappeur new-yorkais n'est pas impliqué, mais ça paraît étrange d'engager des équipes de 5 shooters, qui ont l'air d'être des adultes, pour récupérer une soi-disant somme de 10 000$ qu'Offset lui devrait. Il est possible que des gangsters aient simplement voulu se faire un rappeur, comme ça avait été le cas avec Pop Smoke à l'époque.

Ou alors, c'est peut-être des gens envers qui Offset avait de grosses dettes, lui qui semble accro aux jeux d'argent, il aurait même perdu 900 000 balles au casino juste avant la fusillade...