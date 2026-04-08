La Rvfleuze écouté jusque dans le vestiaire de Manchester United

Le succès de La Rvfleuze s'étend jusqu'en Angleterre : le footballeur de Manchester Patrick Dorgu écoute ses morceaux à fond dans la gova.

Parmi les nouveaux phénomènes qui ont émergé ces derniers mois dans le rap français, la Rvfleuze fait partie de ceux qui s'en sort le mieux. Après plusieurs freestyles/singles qui ont beaucoup tourné, le rappeur du 19ème arrondissement a dévoilé son tout premier album il y a quelques semaines, "Numéro d'écrou". Un album qui a effectué un joli démarrage, avec plus de 20 000 exemplaires en première semaine, et visiblement, le succès du rappeur ne s'arrête pas aux frontières de la France : il est même écouté par certains joueurs de Manchester United !

On le sait depuis longtemps, les footballeurs adorent écouter du rap, et ça fait bien presque 30 ans que ça dure. La nouvelle génération, encore plus que la précédente, et surtout ils n'hésitent pas à afficher leur soutien envers leur artiste préféré. Cette fois, c'est un joueur de Manchester United, Patrick Dorgu, qui s'est fait filmer en train d'écouter "Argent Sale", clairement un des titres de la Rvfleuze qui est le plus validé par le public rap. La vidéo est assez drôle, avec un fan français, qui demande au joueur : "You listen La Rvfleuze", avec un anglais au niveau discutable, pour rester poli.

Le footballeur lui répond ensuite en lui demandant s'il connaissait le son, et le fan français lui répond "bien sûr", en précisant qu'il est lui-même français. Le succès de La Rvfleuze dépasse donc nos frontières, et on s'en doutait un peu vérité puisque l'album a été très streamés dans pas mal de pays d'Afrique sub-saharienne. On espère que cette hype va continuer !