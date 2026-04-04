La Rvfleuze : les chiffres de vente de "Numéro d'écrou" en première semaine sont tombés

Après un joli démarrage en trois jours pour son premier album, on a désormais les chiffres de la première semaine de La Rvfleuze pour "Numéro d'écrou", et ils sont bons !

Le phénomène du moment dans le rap français, c'est lui : La Rvfleuze est partout depuis environ un an, en multipliant les morceaux solo qui ont très bien tourné, et les featurings qui ont eux aussi rencontré un joli succès. Mais c'est désormais l'heure de la confirmation, lui qui a sorti son tout premier album studio avec "Numéro d'écrou" la semaine dernière. Un premier projet qui a réalisé un joli démarrage, félicité par Booba (et ça, c'est rare), et dont on a désormais les chiffres de ventes pour la première semaine d'exploitation !

La Rvfleuze avait réalisé un peu plus de 5300 ventes lors de ses trois premiers jours d'exploitation, ce qui laissait présager une belle première semaine, surtout pour un artiste qui vient de s'installer dans le rap français, après des premières années de vie plutôt mouvementées. Mais lors des 4 jours qui ont suivi, "Numéro d'écrou" a largement augmenté son buzz, passant de 5300 exemplaires écoulés à 20 577 ventes (source : Midi Minuit). Des chiffres qui font de cet album la quatrième meilleure première semaine de l'année 2026 dans le rap français, pour l'instant, derrière PLK, Ninho et Bigflo & Oli.

🚨 LA RVFLEUZE vend 20 577 exemplaires en 1ère semaine avec « 𝗡𝗨𝗠𝗘́𝗥𝗢 𝗗'𝗘́𝗖𝗥𝗢𝗨 » ! 🤯



🥇 1er du TOP Albums cette semaine pic.twitter.com/oOx0PQaKPk — Midi/Minuit (@midiminuit__) April 3, 2026

Certains trouvent étrange que les chiffres aient autant augmenté en si peu de temps, mais rien d'illogique là-dedans : La Rfvleuze restait, jusqu'à son légendaire freestyle COLORS, un rappeur assez "confidentiel" et il est donc normal que tout le monde ne se soit pas jeté sur l'album dès les premiers jours de sortie. Par contre, le bouche à oreille qui a eu lieu sur les réseaux pendant toute la semaine a pu amener pas mal d'auditeurs.

En tout cas, bravo à lui, voilà qui lui ouvre les portes d'une carrière solide !