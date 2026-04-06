DaBaby menace un fan qui voulait lui offrir un tableau de ses deux filles

Alors qu'un fan a accosté DaBaby lors d'un showcase en lui montrant un tableau à l'effigie de ses deux filles, le rappeur est passé en mode daron protecteur et a été très clair dans ses menaces.

La célébrité vous amène à vivre tout un tas de situations que vous n'auriez jamais vécues si vous étiez restez un gars "lambda", et vous n'y êtes clairement pas préparés. Eminem a d'ailleurs fait un morceau, devenu classique, spécialement sur ce sujet des relations entre l'artiste et ses fans, relations qui peuvent parfois être un peu malsaines. Cette semaine, c'est DaBaby qui en fait l'expérience, lui qui est en ce moment en pleine promo pour son album "Be More Grateful". Alors qu'il était en showcase, un fan lui a montré un tableau représentant ses deux filles, et ça ne lui a pas plus du tout, au point d'en menacer l'auteur.

Les gens ne le savent peut-être pas, mais DaBaby a 5 enfants, qu'il protège énormément. Il évite de trop en parler dans ses sons, dans ses interviews, et ne les montre pas trop en public. On peut donc comprendre sa réaction quand, pendant un showcase qui avait lieu dans un strip club, un fan s'approche, tenant dans ses mains un tableau représentant les deux filles du rappeur. Baby a commencé par l'ignorer, après avoir vu le tableau, en faisant comme si ça ne l'intéressait pas. Cependant, il a été beaucoup plus virulent sur les réseaux sociaux, lorsqu'il a vu que l'artiste avait posté le tableau sur son compte :

Tu as toujours mes deux filles sur ta page, tu es un adulte, j'ai été très clair sur le fait que j'étais pas à l'aise avec ça. Tout ça pour attirer l'attention en ligne. Donc quand Dieu va me faire recroiser ton chemin, je vais te montrer à quel point j'étais sérieux au sujet de mes filles. Le meilleur conseil que je peux te donner, enlève mes enfants de ta page et continue à faire ce pourquoi tu es doué. Utiliser mes enfants n'est pas le meilleur chemin pour devenir 'viral', c'est le meilleur moyen de te faire blesser. C'est le père qui parle, pas le rappeur.

Dans une précédente vidéo postée via son compte Instagram, DaBaby avait effectivement signalé qu'il n'était pas du tout à l'aise avec tout ça en expliquant pourquoi. Notamment le fait qu'un adulte prenne des photos de ses filles, décide de les peindre, mais aussi le fait qu'il trouvait ça bizarre de voir un mec lui donner un tableau de ses filles en boîte de nuit. On imagine que le fan a voulu bien faire, en montrant à la foi la qualité de son travail, tout en essayant d'attendrir le daron DaBaby, mais visiblement, le rappeur n'est pas du tout chaud pour que des portraits de ses filles soient exposés au public de cette manière.

Et on peut le comprendre !