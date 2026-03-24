Booba parle des problèmes du rap français, "pollué par plein d’artistes qui ne devraient pas rapper"

Lors de son émission "Carré d'As" qui était très attendue, Booba a pris la parole au sujet de ce qu'il considère comme le problème majeur du rap français : trop d'artistes ne savent pas rapper.

C'était probablement l'évènement rap français le plus attendu de ce début de semaine : Booba dévoilait le premier épisode de son émission, appelée "Carré d'As", pour officialiser le retour de son média OKLM, sur Youtube pour le moment. Une émission avec un casting de rêve, composé de Pit Baccardi, Lino, Oxmo Puccino, le tout hosté par le légendaire Jacky Brown. Une émission d'une heure pendant laquelle les Expendables du rap français ont parlé de tout, et surtout de leur point de vue sur l'état actuel de notre musique. Evidemment, Kopp a envoyé pas mal de missiles, en mettant en avant ce qui est selon lui le problème du rap français.

L'émission était intéressante, et c'est toujours un plaisir de voir autant d'anciennes légendes du rap game réunies autour d'une table, dans une bonne ambiance. Sur Twitter, tout le monde semble d'accord pour dire que Booba a beaucoup trop monopolisé la parole, laissant assez peu de place aux autres, mais en même temps, il faut dire aussi que c'est son émission ! Et l'ancien avait des choses à dire, notamment en ce qui concerne le niveau actuel du rap français :

C’est très simple. Le problème du rap d’aujourd’hui, c’est qu’il est pollué par plein d’artistes qui ne devraient pas rapper. Comme si dans un dojo ou une salle de boxe, il y avait plein de boxeurs qui ne savent même pas mettre un jab. Mais ils sont placés là par des bouffons de bobos de maisons de disques qui n’y connaissent rien et qui signent n’importe quoi, il est là le problème ! On est pollués. À l’époque, à Generations, si tu sais pas rapper un minimum : frérot, n’ose même pas rentrer dans la pièce. C’est ça la base. Et là il y a plus de détection et maintenant c’est la porte ouverte à toutes les fenêtres.

Evidemment, on apprécie la dédicace, et c'est vrai qu'à l'époque où Booba venait encore freestyler chez nous, le niveau était extrêmement élevé, avec Lunatic, toute l'école Time Bomb (Oxmo, Pit, X-Men, HiFi, Jedi,...), la FF qui était présente régulièrement, les rappeurs d'IAM, Zoxea, et bien d'autres, notamment dans la légendaire émission Original Bombattak. La remarque de Booba sur le niveau général du game n'est pas totalement infondée, surtout lorsqu'on voit les freestyles actuels qui buzzent, notamment sur d'autres antennes radios : les artistes ont leur téléphone en main pour retenir un couplet d'1min30, certains re-rappent des couplets déjà présents sur des vieux sons, il y a de ce point de vue un vrai problème de talent, de créativité : les bougs ne font pas l'effort, peut-être parce que ce n'est pas ce que le public veut.

Les artistes de la nouvelle génération ont cependant d'autres points forts, au niveau de l'interprétation et de la maîtrise de la mélo par exemple. Des éléments repris par Booba lui-même dans ses derniers morceaux, ce qui montre que même pour lui, tout n'est visiblement pas à jeter chez les jeunes. On espère que les rappeurs de la "nouvelle génération", recevront le message, et seront même piqués dans leur orgueil et montreront aux anciens que eux aussi, ils savent rapper ! Car c'est ça le rap, c'est la compétition, c'est des mecs avec de l'égo qui veulent montrer qu'ils sont forts, et on est certains qu'il y a des mecs archi forts chez les jeunes rappeurs.

Ce qui est sûr, c'est que ça fait vraiment plaisir de voir les anciens réunis parler de musique avec passion, on espère qu'il y aura d'autres épisodes ! On peut d'ailleurs ressentir du respect et de l'admiration entre eux, notamment entre Booba et Lino, et ça, ça vaut de l'or.