Booba est plutôt avare en compliments ces temps-ci, mais même lui est forcé de reconnaître le talent de Despo Rutti.

Il y a très peu de gens qui font l'unanimité chez les fans de rap français, surtout ceux d'une certaine génération, qui sont à la fois très exigeants, mais aussi embarqués dans des logiques partisanes de rivalités entre quartiers, villes, départements. Mais il y a des artistes qui sont validés par tout le monde, que vous veniez du 93, du 94 ou du fin fond de la Creuse. Notamment Despo Rutti, reconnu par tous comme une des plumes les plus choquantes de l'histoire du game. Et alors que Booba vient de l'appeler à la rescousse pour sauver le rap français, le soldat Despo, comme d'hab, préfère faire son chemin en solo.

Tout le monde a été assez surpris lorsque Booba, qui est en pleine période de clash et qui veut allumer tout le monde dans le game, a soudainement décidé d'envoyer des compliments à un rappeur. Mais pas n'importe lequel : il s'agit d'une vraie légende du rap français, en la personne de Despo Rutti, à qui il a demandé de "revenir nous montrer ce dont il était capable" :

Reviens nous montrer de quoi tu es capable. Viens péter la gueule au rap français!!! Je sais pas à qui t’as cassé les bras mais fréro t’as carrière de radiologue c pas maintenant. Maintenant faut rapper. “Arrétez” J’vais aller écouter. Franchement t’étais fort c’est incontestable.

Merci mais commencez par écouter ce que je sors là non ? ça m'a pas donné de force quand je sortais mes meilleurs albums.

Y a Metro ourcq tout fraichement sorti. Vendredi je vous rappellerai ce qu'est un bon album



Sinon, il reste quelques vinyles du nouveau stock, sorti hier, ça… https://t.co/45DP29hgRS — Despo Rutti (@MajsterOfficiel) January 14, 2026

Il a raison : "Arrêtez" était une véritable dinguerie qui avait giflé tout le monde lors de sa sortie en 2006. Despo avait alors connu un vrai pic de buzz, qui a duré quelques années, avant de progressivement redescendre au près du grand public. Même si, encore aujourd'hui, il conserve une fanbase fidèle, qui sait que le rappeur peut cracher le feu à tout moment. Mais Despo Rutti a préféré décliner poliment l'invitation, en disant que pas grand monde ne lui donnait l'heure lorsqu'il sortait ses meilleurs albums, et surtout, qu'il était toujours en activité.

Despo Rutti est donc en train de sortir un album, et le single "Metro Ourcq" est d'ailleurs disponible partout. A côté de ça il ressort également les vinyles de ses anciens albums, dans lesquels il y a de vraies masterclass : "Les sirènes du charbon", "Convictions suicidaires", "Majster" par exemple. Il faut aussi rappeler que les rapports entre Booba et Despo ont été un peu compliqués par le passé. Alors que Kopp l'avait invité sur "Autopsie 3" en 2009, projet sur lequel on trouve le track légendaire "Trashhh", Despo avait par la suite pondu un diss track contre B20 en 2018, en l'accusant de ne pas avoir payé les artistes présents sur le projets, mais aussi de plein d'autres choses.

Bref, on voit bien que Booba veut se taper avec du monde en feat, mais clairement, Despo n'a pas l'air chaud et il a d'excellentes raisons pour ne pas donner suite...