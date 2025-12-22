"2026 le coeur léger les poches pleines" Damso pardonne Booba pour les clashs

Le rappeur belge décide de tout remettre à plat avec son ancien mentor

Il est loin le temps des feats entre Damso et Booba.

Entre Paris c’est loin, Pinocchio ou encore 113, les deux artistes ont offert au rap français de véritables classiques, marquant durablement les années 2010.

Mais voilà.

Depuis le départ de Damso du 92i, la relation entre le Dem’s et le Duc de Boulogne s’est fortement dégradée. À partir de 2018, Booba multiplie les attaques, sur les réseaux comme dans ses morceaux. Et 7 ans plus tard, le clash est toujours d’actualité.

Sur son dernier album « Beyah », Damso n’a d’ailleurs pas hésité à répondre frontalement avec le morceau « Impardonnable », un titre clairement adressé à son ancien mentor. Un banger, selon ses propres mots.

Mais visiblement, le rappeur belge est lassé des clashs.

Damso enterre la hache de guerre

Sur Instagram, Damso a surpris tout le monde en diffusant une vidéo regroupant plusieurs articles — dont Générations — retraçant les moments forts du conflit entre lui et Booba. En surimpression, un message clair et sans détour :

« Je te pardonne »

En description, il ajoute une phrase lourde de sens :

« 2026 le cœur léger, les poches pleines. »

Dans une story, l’artiste va encore plus loin :

« Je vous pardonne tous, je n’ai plus cœur à ça.

Bon je chanterai quand même Impardonnable car c’est vraiment un banger. »

Un message à la fois apaisé, lucide, et fidèle à l’ADN artistique de Damso.

Vers une réconciliation Damso / Booba ?

Alors, assiste-t-on à un début de réconciliation entre deux rappeurs qui ont marqué leur époque grâce à leurs collaborations mythiques ?

Ou s’agit-il simplement d’un dernier geste symbolique, sans réel retour en arrière ?

Reste maintenant à savoir comment Booba va réagir.

Va-t-il bien le prendre, ou au contraire en rajouter pour relancer les hostilités ?

Au vu des réponses souvent rapides du Duc sur les réseaux sociaux, on devrait en savoir très rapidement.