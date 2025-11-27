Une série bourguignonne, à mi-chemin entre le télé-crochet, la série, et le documentaire, qui veut mettre en avant les talents rap de la région, forcément, ça nous interpelle !

On l'a encore vu cette année avec la saison 4 de "Nouvelle Ecole", qui s'est terminée il y a quelques semaines : le rap a toujours la cote en France, et tout ce qui gravite autour continue de passionner les gens. La preuve, on a eu la sortie du livre "L'Empire", et tout le monde en parle dans les médias. Mais pour "Nouvelle Ecole" comme pour "L'Empire", tout ça verse un peu dans le sensationnalisme, la recherche de buzz. Alors quand une série comme "B-ÉLITE", qui veut remettre le "vrai" rap au centre de l'attention, apparaît, forcément, ça nous intéresse.

La série "B-ÉLITE" est bourguignonne, ce qui peut surprendre un peu si on en connait pas trop les coulisses du rap game. Mais il faut savoir que la région a été assez active dans le rap français ces dernières années, avec par exemple le festival "Golden Coast" qui s'impose comme un évènement incontournable pour les fans de rap. Le projet de série est porté par l'équipe 3ADM, et le réalisateur Phalo, qui ont décidé de suivre les rappeurs sur le terrain, dans leurs villes respectives (Dijon, Auxerre, Chalon-sur-Saône, Mâcon), en les "confrontant" à travers des performances live, qui vont les départager.

Mais contrairement à "Nouvelle Ecole", qui se rapproche finalement beaucoup de la "Star Academy" version rap, l'accent n'est pas mis sur la compétition, mais sur le parcours des artistes, leur cheminement dans la création musicale, avec un côté très "réaliste", loin de la mise en scène qu'on peut voir dans d'autres séries rap. On touche donc un peu plus à ce que peut être la réalité d'un rappeur, dans une ville de province, qui veut se lancer sérieusement dans le game.

Une initiative vraiment intéressante. Deux épisodes sont déjà disponibles sur Youtube, et un troisième ne devrait pas tarder à voir le jour. Et ainsi de suite chaque vendredi, jusqu'à mi-décembre, avec une grosse surprise prévue à Dijon pour la "finale" !