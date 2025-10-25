Lomepal : deux victimes présumées déposent plainte pour viol contre le rappeur

On ne comprend plus très bien ce qui se passe autour des plaintes pour viol déposées contre Lomepal, mais deux nouvelles plaintes viennent d'être enregistrées.

On ne sait plus trop quoi penser au sujet des sombres histoires qui circulent autour de Lomepal depuis maintenant un peu plus de deux ans. Car les accusations tombent au compte-goutte, ce qui fait qu'on a du mal à suivre : en 2023, on apprend qu'une plainte avait été déposée 3 ans plus tôt concernant des faits de viol. En 2024, c'est une seconde plainte qui est déposée, puis une troisième, avant que la procédure ne soit classée sans suite début 2025. Et aujourd'hui, on apprend que deux nouvelles plaintes pour viol ont été déposées, toujours pour viol.

Il s'agit apparemment de deux des plaignantes dont les plaintes avaient été classées sans suite au début de l'année 2025, en se constituant cette fois partie civile, dans le but de relancer l'enquête. L'avocat des plaignantes accuse l'ancienne enquête de ne pas avoir cherché à creuser les "multiples contradictions et propos mensongers" dans les déclarations de Lomepal et de ses amis devant les policiers.

De son côté, le rappeur, contacté par l'AFP, a déclaré qu'il n'avait "pas plus de commentaires à faire sur une affaire qui a déjà été minutieusement étudiée et tranchée par la justice", rappelant que la précédente enquête avait conclu que les faits n'avaient pas pu être clairement établis. On espère que la justice va faire son travail et que les éventuels coupables vont pouvoir être condamnés, ou pas, afin de clore cette affaire définitivement.