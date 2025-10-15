Nouvelle Ecole saison 4 : le trailer officiel vient d'être dévoilé, du grand spectacle

La production a mis les moyens pour le retour du programme sur Netflix, pour une quatrième saison qui est un tournant de l'émission.

Plus qu'une grosse quinzaine de jour avant de voir débarquer sur vos écrans la nouvelle saison du programme "Nouvelle Ecole" sur Netflix. Il s'agira de la quatrième saison du programme, pour laquelle l'équipe de coachs a encore été remanié. Plus d'Aya, seuls SCH et SDM seront de retour pour ce nouveau volet. Alors que la sortie de la saison 4 est prévue pour le 31 octobre 2025, la bande-annonce officielle vient d'être dévoilée.

On dirait que la production a mis le paquet sur la bande-annonce, avec pas mal d'effets spéciaux, et l'impression qu'on va assister à un véritable combat entre la "team SCH" et la "team SDM". On dirait bien, au vu des éléments dans la vidéo, qu'on se dirige vers un format de type "The Voice", avec des coachs qui composent leur équipe dans le but de remporter la victoire. Au-delà du format, la production a vraiment voulu donner un côté spectaculaire à la vidéo, on espère qu'on retrouvera cet aspect "épique" pendant le programme en lui-même.

Cette saison 4 sera capitale pour le programme. Si le remplacement de Shay par Aya Nakamura avait été plutôt validé par le public, le fait qu'on ne retrouve que 2 coachs dans cette saison est un changement capital et même si les deux artistes sont ultra légitimes dans leur rôle, on se demande si le public va suivre ce nouveau format, qui semble plus tourné vers l'affrontement entre deux équipes. Alors que le programme aux USA n'a duré que 2 saisons, on dirait que le public français est bien plus intéressé qu'aux USA, mais il va falloir que l'émission nous sorte de vrais talents, qui s'imposent dans l'industrie, si ils veulent que cet intérêt se prolonge. Rendez-vous le 31 octobre pour voir si tout ça tient la route !