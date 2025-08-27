Drake achète une chaîne de Tupac ... pour une énorme somme !

Et ça fait polémique !

En dehors de la musique, la passion première de Drake semble être de dépenser son argent. Il y a peu, le rappeur canadien, déjà entré en guerre avec Kick après la mort du streameur Jean Pormanove, révélait la grosse somme qu’il avait perdue en paris sportifs. Mais Drizzy ne s’arrête jamais : alors qu’il enchaîne les teasings autour de son prochain album "Icemen", prévu pour le 31 octobre prochain, il vient une nouvelle fois de faire parler de lui.

Cette fois, Drake a sorti le chéquier pour s’offrir un bijou mythique : la chaîne Death Row Records que Tupac portait sur la pochette de son album "All Eyez on Me" en 1993. Une acquisition qui a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux.

Mais si certains fans saluent ce move symbolique, d’autres n’ont pas hésité à tirer à balles réelles :

« Il devrait faire plaisir à ceux qui en ont vraiment besoin »

« C’est même pas la vraie mdrrrr »

« Drake essaye de s’acheter une crédibilité Rap , alors qu’on sait tous qu’il fait de tout, sauf du Rap »

« Je comprends pas porter un bien d’une personne qui est morte … »

« C’est sûr c’est pas la vraie… Tupac est MDR, Kendrick aussi »

Au milieu de cette vague de critiques, une voix lourde de sens est venue jeter de l’huile sur le feu : Suge Knight. L’ex-patron de Death Row Records a confirmé que la chaîne achetée par Drizzy n’était pas l’authentique pièce et a rappelé qu’il était le seul habilité à valider la véritable chaîne Death Row.

Alors, qui croire ? Si les propos de Suge Knight sont vrais, Drake vient peut-être de balancer une nouvelle fois son argent par la fenêtre. Et dans un jeu où l’ego et l’authenticité comptent plus que tout, ça pourrait peser lourd dans la balance.