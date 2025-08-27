Drake achète une chaîne de Tupac ... pour une énorme somme !

Drake achète une chaîne de Tupac ... pour une énorme somme !

Et ça fait polémique !

En dehors de la musique, la passion première de Drake semble être de dépenser son argent. Il y a peu, le rappeur canadien, déjà entré en guerre avec Kick après la mort du streameur Jean Pormanove, révélait la grosse somme qu’il avait perdue en paris sportifs. Mais Drizzy ne s’arrête jamais : alors qu’il enchaîne les teasings autour de son prochain album "Icemen", prévu pour le 31 octobre prochain, il vient une nouvelle fois de faire parler de lui.

Cette fois, Drake a sorti le chéquier pour s’offrir un bijou mythique : la chaîne Death Row Records que Tupac portait sur la pochette de son album "All Eyez on Me" en 1993. Une acquisition qui a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux.

Mais si certains fans saluent ce move symbolique, d’autres n’ont pas hésité à tirer à balles réelles :

  • « Il devrait faire plaisir à ceux qui en ont vraiment besoin »

  • « C’est même pas la vraie mdrrrr »

  • « Drake essaye de s’acheter une crédibilité Rap, alors qu’on sait tous qu’il fait de tout, sauf du Rap »

  • « Je comprends pas porter un bien d’une personne qui est morte … »

  • « C’est sûr c’est pas la vraie… Tupac est MDR, Kendrick aussi »

Au milieu de cette vague de critiques, une voix lourde de sens est venue jeter de l’huile sur le feu : Suge Knight. L’ex-patron de Death Row Records a confirmé que la chaîne achetée par Drizzy n’était pas l’authentique pièce et a rappelé qu’il était le seul habilité à valider la véritable chaîne Death Row.

Alors, qui croire ? Si les propos de Suge Knight sont vrais, Drake vient peut-être de balancer une nouvelle fois son argent par la fenêtre. Et dans un jeu où l’ego et l’authenticité comptent plus que tout, ça pourrait peser lourd dans la balance.

Tags :
musique rap-us drake tupac tupac-shakur argent chaine actualite