2 Chainz raconte la fois où il s'est fait interdire de fumer de la weed autour d'Eminem

Une anecdote assez fumeuse et à la fois très drôle de la part de 2Chainz, une de plus.

Au Panthéon des fumeurs dans le rap game, on pense directement à des noms comme Snoop Dogg et Wiz Khalifa. Mais ce ne sont évidemment pas les seuls à kiffer "la verte" : 2 Chainz est lui aussi un prétendant très sérieux. Pendant des années, il a d'ailleurs présenté pour Vice tous les moyens les plus chers et les plus farfelus pour se démonter à la weed. Enorme fumeur, il y a cependant un jour pendant lequel il a failli se faire interdire de blunt : lorsqu'il travaillait avec Eminem.

Ce n'est un secret pour personne : Eminem voit le rap de manière très professionnel. Un vrai passionné qui pratique son art de manière minutieuse et très sérieuse. Lors d'une interview pour Club Shay Shay, 2 Chainz a livré une anecdote concernant les coulisses de sa collaboration avec Eminem, sur des morceaux comme "Kyrie & Luka", et "Chloraseptic" :

Quand j'ai bossé avec Eminem, je ne pouvais pas fumer là-bas. C'était plutôt drôle. C'était son équipe qui voulait ça, pas Eminem. Em' était quelque part en train d'écrire quelque part mais ses gars étaient tellement aux petits soins avec lui, ils ont mis les enceintes dehors pour que je puisse écouter le beat. C'était un jour magnifique à Malibu, j'étais juste en train de fumer. Je suis rentré dans le studio pour faire mon couplet, les portes fermées, et j'étais dans le stud' en train de fumer et je vois Em' dehors et je me dis 'le gars est bloqué dehors pendant que j'enregistre, c'est chaud'. Il est sur le point de rentrer et de me dire un truc, mais ses gars se précipitent en mode : 'Non, rentre pas, il est en train de fumer'. Et lui il les regarde, genre : 'assis toi bordel. Et moi, qu'est-ce que tu crois que j'allais faire ?' Ca les fait tous rire, mais lui, il était très sérieux.

Une belle anecdote qui révèle bien comment Eminem est une vraie rockstar, avec toute son équipe autour de lui qui fait attention à que tout se passe bien. Mais ça a l'air de le peser un peu d'être autant "fliqué". Après, vu son passif avec les drogues, il est aussi normal de voir ses gars s'inquiéter pour lui. Ce qui est certain, c'est que ce côté "professionnel" et sérieux, ça donne de très bons morceaux, on vous les met juste en-dessous pour que vous jugiez par vous-mêmes.