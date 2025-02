Kanye West et sa femme Bianca font le buzz pendant les Grammy Awards

On sait qu'il est accro au buzz et à l'attention, mais Kanye et sa femme ont fait fort pendant la cérémonie des Grammy Awards 2025.

Depuis plusieurs années maintenant, Kanye West est limite plus connu par ses frasques que pour sa musique. Un fait pas forcément dérangeant, à l'heure des réseaux sociaux où faire le buzz est devenu un excellent moyen de faire du business. Mais plus les années passent, et plus il va loin dans la provocation et l'outrance : propos étranges sur l'esclavage, homophobie, antisémitisme, insultes, attitude incompréhensible, la liste est longue. Et il faudra désormais y ajouter ce dernier coup de provoc' fait par lui et sa femme Bianca Censori pendant la cérémonie des Grammy Awards 2025.

Une cérémonie à laquelle Kanye et sa femme ont participé très brièvement, puisque l'artiste n'était nominé que dans une catégorie (finalement remportée par Kendrick Lamar) et que le couple a rapidement quitté la Crytpo.com Arena de Los Angeles. Mais pas avant d'avoir attiré l'attention de tous les paparazzis présents sur place, puisque Bianca s'est présentée dans une robe totalement transparente, ce qui donnait l'impression qu'elle était... complètement nue.

Des rumeurs ont même circulé sur le fait que Kanye et Bianca se seraient fait virés de la cérémonie, ce qui est apparemment faux. Le couple a juste choisi de quitter les lieux assez rapidement, après la séance photo sur le tapis rouge. Une séance photo qui va probablement rester dans les mémoires. En tout cas, tous les gens présents sur place ont pu remarquer que Bianca Censori était "bien en forme(s)", mais plusieurs voix se sont élevées sur Internet pour dénoncer le côté assez malsain de tout ça, en sous-entendant que Yeezy exercerait une sorte d'emprise sur sa femme, la forçant à avoir des comportement volontairement outrageants. Ici, on n'a pas d'avis sur la question, mais on trouve tout ça assez bizarre... Et vous ?