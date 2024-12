Drake : un concours de sosies organisé avec 10 000$ à la clé

Bon, après faut voir la gueule des sosies aussi...

Drake a réussi à revenir au centre de l'attention, mais pas sûr que ce soit pour son bien. Le rappeur canadien, qui a fait la une des médias au début de l'année avec son clash contre tout le rap game US (Kendrick Lamar, Future, Metro Boomin, Rick Ross, ...), a laissé entendre qu'il allait porter plainte pour pratiques frauduleuses contre son label pour mettre en avant le diss track "Not Like Us" de Kendrick, mais aussi pour diffamation puisque le titre l'accuse d'être un pédophile. Heureusement pour lui, malgré tout ça, le rappeur a encore des fans, et ce concours de sosies organisé est là pour le prouver.

A la limite du malaisant

On le sait, le fanatisme à ce point n'a jamais trop eu la cote dans le rap game, surtout chez nous en France. Dans le rap US, ces choses-là sont beaucoup plus fréquentes et acceptées et cette semaine, un groupe de fans de Drake a mis en place un concours de sosies du rappeur à Toronto. Un concours initialement organisé pour le fun, avec des prix un peu loufoques tels qu'une bouteille de Hennessy, un pack de feuilles blunt Backwoods et deux trois autres trucs.

Sauf que Drake a finalement entendu parler du concours, et il a décidé de rajouter 10 000 dollars de cashprize pour cette compétition entre les sosies du rappeur. Il a dû être amusé par la nouvelle, mais ici, on trouve ça plutôt bizarre et même un peu malaisant, surtout lorsqu'on voit la gueule des prétendus "sosies" (des gens avec des barbes bien taillées, hommes ou femmes...) et la manière dont ils essaient de s'approprier les gestes du chanteur dans les vidéos qui ont fuité sur le web.

Sûrement un délire un peu américain qu'on ne peut pas comprendre en France ! Quoiqu'il en soit, c'est une femme, Makayla Chambers, qui a remporté le concours de sosies. On espère que ça lui servira à rencontrer la star au moins une fois dans sa vie... En tout cas, ça montre que Drake garde encore quelques fans, malgré les fessées prises pendant toute l'année 2024 !