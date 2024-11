Gazo rend hommage à Orelsan : "un exemple de longévité et d'humilité"

Un feat entre les deux est dispo dans "Apocalyspse"

"Apocalypse" est enfin dispo !

Minuit a sonné, et avec lui, l’Apocalypse est enfin arrivée ! Le nouveau projet de Gazo, teasé depuis des semaines, est disponible et déjà sur toutes les lèvres. Porté par des morceaux marquants comme "Probation" et "Wemby" en feat avec Offset, l’album n’a pas échappé à son lot de drama, notamment une embrouille entre les équipes des deux artistes.

Mais au-delà des clashs, Gazo nous livre un projet où il change de perspective. Avec des morceaux plus doux, l’artiste montre qu’il s’éloigne de la drill pure et dure, tout en restant fidèle à ses racines. Des tracks comme "TOKI" ou "POP" (en collab avec La Mano 1.9) nous rappellent son ADN, tandis que d’autres explorent de nouvelles vibes.

Parmi les feats qui attirent l’attention, celui avec Orelsan, intitulé "Optimale", se démarque clairement. En interview, Gazo n’a pas hésité à rendre hommage au rappeur normand, saluant son influence dans le game :

"On a grandi avec la musique d’Orelsan, c’est un peu un exemple de longévité et d’humilité pour nous qui venons de rentrer dans le rap game. C’est un honneur de l’avoir sur mon album, c’est vraiment des featurings de cœur que j’ai choisis pour Apocalypse."

Avec cette déclaration, Gazo montre qu’il sait reconnaître les piliers du rap français tout en affirmant sa propre vision artistique. "Apocalypse", c’est l’album d’un artiste en pleine évolution, qui ose mélanger les genres et s’entoure d’artistes qui l’inspirent vraiment.