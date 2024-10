Gazo et La Mano 1.9 dévoilent le clip de "Pop"

Un banger que vous allez probablement beaucoup entendre dans les prochaines semaines !

Après avoir traumatisé le rap français avec "KMT", au point de faire quasiment passer tout le monde à la drill, puis après avoir dominé les charts grâce à son album commun avec Tiakola, Gazo est de retour, en train de bosser sur ses projets solo. Il a d'ailleurs annoncé la sortie prochaine de son nouvel album, sur lequel on n'a pas beaucoup d'infos, à part un nom, même pas confirmé : "Apocalypse Imminente". Un projet qui devrait se hisser sans trop de problème dans les plus grosses ventes de l'année en rap fr.

Mais cette semaine, on retrouve Gazo en duo, avec un de ses potos, lui aussi en passe de devenir un gros nom du game : La Mano 1.9. Les deux rappeur sont uni leurs forces pour proposer ce titre inédit, "Pop", sorte de banger bien drill et bien sombre, rempli d'egotrip et de menaces envers leurs opps. Pour le clip, vous vous en doutez, c'est plutôt agité : des équipes bien nombreuses, en bas des tours, dans un parking, dans une cave, mais aussi dans des grands appartements luxueux, histoire de dire qu'ils sont chez eux partout depuis qu'ils ont pété. Avec, évidemment, quelques belles voitures de sport pour accompagner le tout ! On vous laisse découvrir tout ça.