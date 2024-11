Le rap game US réagit après le match Tyson vs Paul

50 Cent, Drake, The Game : ils y sont tous allés de leur petit commentaire.

Un combat hyper attendu

A moins de vivre dans une grotte, ou d'avoir sérieusement envie de boycotter l'événement comme certains membres de la rédaction, vous avez forcément entendu parler de la rencontre de boxe organisée entre la légende Mike Tyson et Jake Paul, un influenceur américain avec une très grande bouche. Un show d'exhibition, avec des règles légèrement différentes des véritables combats de boxe, et qui s'est soldé par une défaite de Tyson sur décision des juges, après 8 rounds d'un combat globalement à l'avantage de l'influenceur, qui est deux fois plus jeune que la légende on le rappelle. Forcément, les stars du rap game étaient nombreuses devant leur télévision le vendredi soir pour regarder le match, et leurs réactions se sont multipliées depuis deux jours.

Un rap game globalement derrière Mike Tyson

On aurait pu s'y attendre, mais ça fait quand même plaisir de le remarquer : les stars du rap US étaient globalement toutes derrière Mike Tyson, à quelques rares exceptions près. Certains étaient même tellement à fond derrière Iron Mike qu'ils ont perdu des sommes colossales en pariant sur lui à l'image de Drake, qui avait misé 355 000 dollars sur la victoire de la légende de la boxe (rassurez-vous, il s'est rattrapé en misant sur une victoire de Jon Jones face à Miocic).

The Game a immédiatement tenu à envoyer son soutien à Tyson après sa défaite, via un post sur Twitter dans lequel il dit : "je vois tout un tas de célébrités bizarres qui disent que Mike n'avait pas l'air en forme, que c'était triste,... Vous êtes tous fous, j'ai vu une légende de 58 ans tenir 8 rounds avec un mec de 27 ans devant les yeux du monde entier, dans un stade de football rempli et repartir avec 20 millions de dollars, sa dignité et un autre accomplissement réalisé seulement pour lui. Je suis fier de toi champion !".

50 Cent a lui aussi réagi à la défaite de Mike Tyson et surtout à l’expérience de mort imminente que le boxeur a mentionné après le combat : Mike serait en effet passé à deux doigts de la mort pendant l'été, en plein milieu de sa préparation. Le champion l'a dévoilé en interview à la fin du match : il aurait même perdu plus de dix kilos et la moitié de son sang, le forçant à recevoir 8 transfusions. Mais Fifty n'a pas trop apprécié les confidences en fin de match : "Merde ! Mike tu fais peur aux gosses, qu'est ce qui te prends, chill mec. Note à moi-même : garder les enfants éloignés de Mike", peut-on lire sur Instagram.

Freddie Gibbs a tenu à assurer son soutien à Mike, en disant que le résultat était triste, mais en rajoutant dans un deuxième tweet : "fuck ce combat. Tu es toujours le goat", en repostant une photo de lui en compagnie du boxeur. Finalement, quasiment aucun rappeur n'aura pris le parti de Jake Paul, à part le troll habituel, Lil Pump, qui l'a félicité pour avoir fait son truc. On n'en attendait pas moins de lui...