Drake et PARTYNEXTDOOR : l'album commun arrive

Voilà qui devrait bien secouer les charts dans les prochaines semaines.

Drake au fond du trou ?

La carrière de Drake a commencé il y a environ 15 ans, et on aura rarement vu une aussi mauvaise année pour lui que cette année 2024. Pour la première fois, sa place sur le trône du rap game semble sérieusement remise en question, même s'il reste une tête d'affiche, tout ça à cause du clash avec Kendrick Lamar. Un clash que Drizzy a visiblement perdu, si on en juge par le nombre de vues sur les diss tracks, et le fait que K.Dot ait été nommé rappeur de l'année sans avoir rien sorti d'autre que ce clash. Mais pas d'inquiétude à avoir pour le rappeur canadien : il est toujours un boss, et les gens sont nombreux à surveiller son prochain "move". Un prochain "move" qui pourrait d'ailleurs être la sortie d'un album commun avec PARTYNEXTDOOR.

Une histoire qui dure

Drake et PARTYNEXTDOOR se connaissent extrêmement bien. Pour commencer, les deux artistes sont canadiens. Mais surtout, Drake a quasiment lancé la carrière du chanteur, en le signant notamment sur son label OVO Sound et en multipliant les collaborations avec lui. Depuis de longues semaines, le chanteur a annoncé qu'un projet commun avec le rappeur était en réflexion, mais visiblement, tout ça est un peu plus avancé qu'on ne le pensait.

PARTYNEXTDOOR gives an update on the Drake collab album via his IG live:



“I have one more show on this tour and then the album is getting finished”



His tour ends in 2 days 👀 we can likely expect the album very soon pic.twitter.com/IRnrBkK6Fk — ALMIGHTEE. (@realalmightee) November 4, 2024

Lors d'un live sur Instagram, PARTYNEXTDOOR a délivré une information qui va faire plaisir à ses fans, qui étaient tous très curieux de savoir où en était cet album commun avec Drake : "Les gars, j'ai encore une date pour cette tournée. Après tout ça, on termine l'album".

Une date qui a lieu ce soir, 6 novembre, à Londres et après ça, les deux artistes canadiens vont probablement s'enfermer quelques jours histoire de terminer le projet. On rappelle que pour la première fois depuis 2010, Drake n'a pas sorti d'album solo, ni d'album commun, ni même de mixtape ou d'EP pendant toute l'année. On ne serait pas surpris de voir ce projet débarquer par surprise avant fin 2024, ou juste au début de l'année 2025. On vous tient informés de la suite des événements !