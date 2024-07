Chris Brown et PartyNextDoor se clashent sur les réseaux

Même dans le RnB les mecs jouent aux gangsters maintenant...

On croyait que seuls les rappeurs et les politiciens en manque d'attention étaient capables de provoquer des clashs sur les réseaux sociaux, mais apparemment, le phénomène est plus répandu que ce qu'on pensait. Même les chanteurs de RnB jouent aux gros bras désormais, comme Chris Brown, qui avait d'ailleurs essayé de lancer un clash avec Quavo il y a quelques semaines. Pourtant, ses seuls faits d'armes c'est de s'être battu avec Rihanna et Drake, mais passons... Le chanteur se retrouve encore en embrouille avec quelqu'un d'autre cette semaine : PartyNextDoor.

Le chanteur canadien s'est visiblement énervé tout seul dans son coin, après avoir vu son ex, Desma Tripp, dans le dernier clip en date de Chris Brown, Jeremih et Bryson Tiller, "Wait On It". En tout cas, c'est ce que racontent les médias US pour expliquer l'énervement de PartyNextDoor, qui a tweeté, avant de supprimer : "Je vais faire pleurer ces négr*... Bryson, Chris et Jeremih, kiffez, ce sera la nuit de votre vie". Évidemment, les artistes ne se sont pas laissés faire, en particulier Chris Brown, qui a répondu.

a new R&B Beef 😳 PartyNextDoor sent a warning shot at Chris Brown, Bryson Tiller, and Jeremih after they featured his ex girlfriend Desma in a new music video for 'Wait On It'



"im finna make these n*ggas cry... Bryson Chris and Jeremih... enjoy the nights of your life... doing… pic.twitter.com/Bfv54BYuvT — SOUND (@itsavibe) June 30, 2024

Dans la réponse de Chris Brown, on peut lire : "Les gars parlent sans réfléchir parfois... Et après ils appellent ma team pour leur dire qu'ils regrettent ce qu'ils ont dit. Maintenant negro*, va sur tes réseaux et excuse toi, ou garde cette même énergie pour quand on se croisera". PartyNextDoor, comme nous, doit savoir que Chris aime la bagarre puisqu'il a depuis répondu : "pour être clair, je n'ai rien d'autre que du respect et de l'amour pour ces gars... Les merdes, ça arrive".

Bonne ambiance dans le clan des chanteurs de RnB !