Nekfeu accusé de violences conjugales et de viol

Encore une star du rap français visé par des accusations très graves...

Des rappeurs français dans le viseur de la justice

Au fur et à mesure des années, les affaires qui ont touché les rappeurs français incluant des faits de violences conjugales ou de viols se sont multipliées. Moha La Squale, Lomepal, RK, Naps, Retro X, Jorrdee, et bien d'autres encore, et ça, ce n'est que pour les 10 dernières années. On pourrait croire que le sort s'acharne contre le game français, ou bien nos rappeurs ont un véritable problème avec leur rapport aux femmes. Cette semaine, c'est un autre de nos rappeurs qui se retrouve accusé de violences conjugales et de viol, et pas n'importe lequel : Nekfeu, un des plus gros vendeurs de l'histoire.

Des accusations qui font froid dans le dos

Un communiqué de presse a en effet fait le tour des réseaux sociaux et des médias entre la nuit du dimanche 3 novembre à celle du lundi 4 novembre. Un communiqué publié par Maître Florence Fékom, qui se déclare comme étant l'avocate de "la femme de monsieur Samaras, rappeur connu sous le nom de Nekfeu", qu'elle a quitté, comme le précise le communiqué. Le communiqué mentionne des faits de viols, mais aussi des violences psychologiques et physiques, qui auraient eu lieu durant les 4 ans pendant lesquels ils entretenaient une relation.

Toujours d'après le communiqué de l'avocate, on a un peu l'impression que la plaignante porte ces faits à l'attention du public et de la justice à cause de la séparation qui se passerait extrêmement mal d'un point de vue juridique, mais aussi à cause de son Syndrome de Stress Post Traumatique, et de plusieurs années vécues dans la peur et le silence.

On a assez peu d'informations sur les détails de la plainte, ou sur l'identité de la plaignante et ses motivations. Ce qu'on sait en revanche, c'est que la présomption d'innocence existe et qu'en attendant qu'un juge ait vraiment statué sur cette affaire, Nekfeu est innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais les victimes qui inventent de telles histoires sont malheureusement assez rares...