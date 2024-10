Lacrim : ce joueur de Barcelone qui célèbre avec un de ses sons

Le Classico a eu lieu ce weekend et c'était l'occasion de célébrer ça avec du gros rap français pour la star du Barça, Lamine Yamal.

Le Classico désorganisé

Gros weekend de foot à la fin de la semaine dernière, avec plusieurs rencontres ultra-importantes. Côté français, l'OM recevait le PSG, alors que les deux clubs n'avaient que 3 points d'écart avant le match. Côté Espagne, c'est le Barça qui se déplaçait à Madrid pour affronter le Real avec là-encore seulement 3 points d'écart entre les deux clubs avant la rencontre. On peut dire que LE FC Barcelone a pris la rencontre au sérieux, contrairement aux joueurs du Real qui se sont inclinés sur le score douloureux de 4/0 face au Barça, qui fait figure d'ogre cette année dans la compétition. Meilleur joueur de l'équipe depuis plus de 6 mois, Lamine Yamal a encore inscrit un but, et l'a célébré... sur du Lacrim !

Connexion 94 / Barcelone

On avait pris l'habitude de voir nos footballeurs français célébrer leurs buts, ou leurs grands matchs, en mettant des grands titres de rap français, souvent des bangers, en story sur leur compte Instagram. Mais en ce qui concerne les joueurs étrangers, on n'en a pas le souvenir. Après avoir fait danser la défense du Real Madrid, Lamine Yamal, qui n'a même pas encore 18 ans, a posté une photo de lui en story sur Insta, accompagnée d'un morceau de Lacrim !

Et pas n'importe lequel : il s'agit d'un des plus gros bangers de Lacrim, un de ses morceaux cultes : "A.W.A.", en featuring avec French Montana, sorti en 2014 sur l'album "Corleone", probablement un des plus gros succès de sa carrière. Cela doit faire plaisir à Lacrim de voir qu'il est toujours autant validé par la nouvelle génération, lui qui est justement en ce moment embarqué dans un sale clash avec Maes, dont on a bien du mal à vous dire qui est le vainqueur pour l'instant.