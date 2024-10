Ninho & Niska : tout ce qu'on sait sur "GOAT"

La veille de la sortie, c'est l'heure de faire le point sur ce qui va être le gros blockbuster de cette fin d'année.

Le game se réveille (enfin)

Si on a eu une année 2024 plutôt correcte dans le rap français, on ne peut pas dire que le début de l'année était très rythmé. Surtout en ce qui concerne les têtes d'affiche, qui se sont faites plutôt discrètes, mis à part Booba, PLK et Jul, ainsi que Werenoi, le dernier arrivé. Mais à part eux, il a fallu attendre la fin de l'année pour que les cadors du rap game fassent parler d'eux: SDM, Tiakola, et dorénavant, Ninho et Niska, qui ont décidé de dévoiler cette semaine leur premier album commun (avant la sortie du projet de Gazo, autre poids lourd). Deux kickeurs de la banlieue Sud, deux des plus gros vendeurs de l'histoire du Rap FR, qui s'associent pour un projet commun nommé "GOAT", sur lequel on a quelques informations.

Plus qu'un jour avant l'arrivée du projet

On commence par le plus évident : la date de sortie de l'album. "GOAT" sera disponible sur toutes les plateformes, ainsi qu'une physique, à partir du vendredi 25 octobre, demain donc. La tracklist a également été dévoilée, même si on n'a pas eu de vraie annonce officielle : au total, le projet comptera 15 morceaux (plus un bonus, "St Pancras"), dont deux qu'on connaît déjà : "911", en featuring avec Koba La D (le seul feat de l'album), et "Coco".

Les deux rappeurs ont fait le choix d'assumer leur statut de tête d'affiche, avec cette décision de ne faire quasiment aucun feat (excepté Koba), alors qu'on imagine qu'ils auraient pu attirer n'importe qui sur le projet (à l'exception de Booba, qui clashe les deux dorénavant).

Pour la cover, révélée il y a plusieurs jours, on aura droit à une photo sur laquelle on voit Ninho et Niska debout sur une sorte d'estrade, derrière un promontoire sur lequel on peut lire "GOAT CHARO x JEFE", le surnom officiel des deux artistes. On espère que le projet sera au niveau des attentes des fans, qui sont énormes puisque les deux artistes se vantent souvent d'être les meilleurs rappeurs de leur génération depuis plusieurs années. C'est le moment de le confirmer, une fois de plus !