Jamais deux sans trois Ninho et Niska reviennent avec "UnRappeurÇaRap #3"

Troisième et dernier freestyle avant la sortie de "Goat"

Dans deux jours, l'un des albums les plus attendus de l'année va enfin voir le jour ! Ninho et Niska deux pionniers du rap français lors de cette dernière décennie ont décidé de réunir leur force pour enflammer le rap game pour cette fin d'année 2024 avec "Goat" ! Ils sont de retour avec la série de freestyle "UnRappeurCaRap" et pour cette troisième session, les deux artistes font un passe-passe durant tout le morceau et font monter la température pour un album qui s'annonce dingue !

Voici le clip intégral :