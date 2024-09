Ninho, Niska et Koba la D découpent la prod sur "911" !

Les trois rappeurs ont mis le feu sur le morceau qui rend hommage à l'Essone.

Une connexion qui vient du 91

On l'attendait et on est pas déçu ! Après avoir teasé sur les réseaux sociaux la semaine dernière, les trois rappeurs ont enfin sorti le son "911" et en prime avec un clip qui représente purement l’Essonne, le 91. De Évry-Courcouronnes à Yerres en passant par Grigny, tout est représenté dans un clip à l'image de la prod, énergique, où les trois artistes découpent le morceau à coup de punchlines et de flows rythmés où chacun des protagonistes amènent leur pattes pour faire une connexion totalement inédite dans le rap français.

Ce son vient renforcé l'hypothèse d'un album en commun entre Ninho et Niska, en effet plusieurs indices ont été mis en places par les deux rappeurs, dont le son "Coco" sorti cet été, même si ces derniers n'ont pas publiquement officialisé le projet.

En attendant on vous remet le clip "911" sorti aujourd'hui, parfait pour commencer le week-end !