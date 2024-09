Ninho et Niska enflamment la toile avec un nouvel indice sur les réseaux sociaux !

L'album en commun est imminent !

Un duo qui a dynamisé notre été

Les rumeurs se faisaient de plus en plus insistantes, et c'est désormais officiel : Niska et Ninho, deux poids lourds du rap français, s’apprêtent à sortir un album commun. Cette annonce a provoqué un véritable raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Ils laissaient entrevoir quelques indices par le biais d'interviews interposées, et le clip "Coco" sorti cet été n'a été que la confirmation de ces rumeurs.

Hier, les deux artistes ont supprimé toutes leurs publications sur instagram et ont changé leurs photos de profil.

👀 NISKA & NINHO ont mutuellement changé leurs photos de profil et supprimé leurs posts Instagram



L’annonce du projet en commun semble imminente !! ⏳ pic.twitter.com/ejbSl7g8mV — RAPLUME (@raplume) September 1, 2024

Un feat avec Koba la D annoncé !

Il y a quelques jours, Niska avait teasé sur les réseaux sociaux une nouvelle collaboration avec Koba la D qui sortira ce vendredi. Le son s'appellera 911. Ca sera la première que nous aurons les trois artistes sur un seul son, Niska et Koba avaient déjà featé sur le légendaire RR 9.1, tandis que Ninho était venu collaborer sur l'album "Détail" de l'artiste du Bat7.

Une tournée en préparation ?

Une surprise peut-il en cacher une autre ? En effet, N.I et Niska étaient ensemble sur scène hier pour performer leur tube de l'été "Coco". Visiblement assez complice, on peut alors supposer une prochaine tournée à deux afin de pouvoir défendre le projet. En tout cas nous on serait chaud !