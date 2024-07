Un duo qui fonctionne toujours.

Après les succès de "Elle a mal" (2016), "Maman ne le sait pas" (2019), ou encore "N.I" (2021), Ninho et Niska sont de retour ensemble sur un même morceau : "Coco". Le clip, tourné à Rio de Janeiro au Brésil, accentue parfaitement la prod aux sonorités estivales du titre, réalisée par Hard level, Kan, LMB, Vislar et Youka. Le morceau et son refrain entraînants ont toutes les clés pour devenir le son de l'été 2024.