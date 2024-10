Diddy : La descente aux enfers continue avec sept nouvelles plaintes dont un vi*l sur une mineure !

Avec une accusation de viol sur une mineure de 13 ans.

Les plaintes s'accumulent pour Diddy !

On n'est pas encore au bout de nos surprises sur cette affaire. Alors que sa famille reste unie derrière lui, ne croyant pas à l'atrocité des faits, Diddy est actuellement en prison et sa troisième libération sous caution a été refusée. Et ce n'est pas prêt de se terminer. En effet, sept nouvelles plaintes ont pointer leur bout du nez dont une pour viol présumée sur une mineure en 2000.

Une affaire qui fait froid dans le dos

Concernant cette dernière plainte, les faits se sont déroulés en septembre 2000 lors des MTV Music Awards. La jeune fille, qui avait 13 ans à l’époque, raconte avoir tenté d'assister à la cérémonie, mais en vain. Ne pouvant entrer dans la salle, elle s'est dirigée vers les limousines stationnées à la sortie dans l'espoir de se faire inviter à une fête pour y rencontrer des célébrités. Elle affirme ensuite avoir été conduite à une "after party" par le chauffeur de Sean Combs, où, à son arrivée, on lui aurait demandé de signer un accord de confidentialité.

Par la suite, cette dernière aurait bu un verre supposément drogué avant de se réveiller consciente dans la chambre du rappeur. Mais ce n'est pas tout, Diddy n'aurait pas été tout seul, une célébrité masculine et féminine dont les noms n'ont pas fuité qui étaient alors spectateurs de la scène.

Ce n'est pas la première fois qu'une victime mineure au moment des faits ont déposé plainte. Il y a quelques jours, un homme avance avoir été violé par Diddy alors qu'il avait 16 ans dans la maison de la Star au quartier d'Hampton.

🚨 ALERTE !



Le rappeur DIDDY est accusé d'avoir violé une enfant de 13 ans avec une célébrité masculine pendant qu'une autre célébrité féminine les regardait 🤮



(CNN) pic.twitter.com/PqXSoaK324 — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) October 21, 2024

Par le biais de son avocat, Sean Combs continue de nier les faits.