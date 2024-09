Booba et Rohff allument le réalisateur du documentaire sur DJ Mehdi

C'est bien la première fois que Kopp et Housni tombent d'accord sur quelque chose !

Rohff en désaccord

Il y a quelques jours, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de DJ Mehdi, un documentaire sortait sur la vie de celui qui a été le principal architecte du rap français dans les années 90 et au début des années 2000. Lors de ses nombreuses collaborations avec les membres de la Mafia K1 Fry, Mehdi aura fait passer plusieurs paliers au game, notamment en termes de qualité de production et d'ambition, donnant un côté unique à la musique proposée par les gars du 94.

Mais il y en a un à qui ce documentaire "hommage" au plus grand beatmaker de l'histoire de notre rap FR n'a pas plu du tout : Rohff, qui l'a d'ailleurs fait savoir sur les réseaux, en attaquant le réalisateur du film de manière frontale. Booba vient d'ailleurs d'en rajouter une couche, en rejoignant pour la première fois l'avis de son plus grand rival.

Booba et Housni enfin d'accord !

Rohff avait notamment allumé le réalisateur Thibaut de Longeville, qui s'est chargé de construire ce documentaire, en affirmant que ce dernier voulait trop faire dans le "sensationnalisme" et surjouer le côté "street", tout en utilisant l'image de Rohff sans son accord et en le faisant passer pour un "voyou" (ce sont les termes du rappeur). Alors que Booba s'était dans un premier temps moqué d'Housni pour son énième coup de gueule, il vient finalement d'avouer qu'il était d'accord avec lui.

Sur ce point il a raison et pour info je devais participer au docu et j'ai refusé quand j'ai su que c'était réalisé par ce même Thibault que je n'apprécie guerre. Dj Mehdi un génie parti trop tôt et avec qui j'ai collaboré sur le titre "Couleur ébène" qui était un challenge et que j'apprécie particulièrement.

Sur ce point il a raison et pour info je devais participer au docu et j'ai refusé quand j'ai su que c'était réalisé par ce même Thibault que je n'apprécie guerre. Dj Mehdi un génie parti trop tôt et avec qui j'ai collaboré sur le titre "Couleur ébène" qui était un challenge et… pic.twitter.com/NNyn5Cx9e7 — Booba (@booba) September 19, 2024

Plus tard dans la journée, des vidéos ont été relayées par Booba sur Twitter, dans lequel on le voit sur scène à Bercy en 2011 en train de rendre un bel hommage à DJ Mehdi et au 113, comme pour dire que son respect pour le producteur ne date pas d'hier. On est très surpris de voir Kopp admettre que Rohff a raison, peu importe le sujet !