Booba allume Aya Nakamura : "c'est niveau sixième"

Le Duc s'est lâché, mais pas sûr qu'il touche sa cible...

Le Aya-bashing, démodé ?

Comme Jul et beaucoup d'artistes issus du rap ou des "musiques urbaines", Aya Nakamura a mangé des tonnes de critiques de toutes parts depuis sa percée en 2017 avec ses hits comme "Djadja" ou encore "Comportement". Ce qui ne l'a pas empêchée de mener une carrière incroyable et couronnée de succès, jusqu'à devenir une artiste bankable. Victoires de la musique, interviews en plateaux télés, quelques coups d'éclats aux NRJ Music Awards (Nikos, apprend à dire les noms par pitié...), tout ça n'a malheureusement jamais empêché ses haters, toujours aussi nombreux, de venir l'insulter en ligne. Si on a évidemment le droit de ne pas aimer ce qu'elle propose, le respect doit rester de mise, comme avec n'importe qui que vous croiseriez dans la rue.

Depuis sa participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques devant le monde entier, on entendait un peu moins les rageux essayer de la faire tomber de son petit nuage. Mais Booba n'a évidemment pas pu s'empêcher de l’attaquer à nouveau, de manière plutôt agressive.

Booba détruit Aya gratuitement

Pas de pitié de la part du Duc, ses adversaires le savent et les internautes aussi, depuis plusieurs années. S'il n'a évidemment pas toujours raison (de plus en plus rarement même), la violence de ses attaques et sa persévérance en font une personnalité très redoutée sur les réseaux ou en interview. Cette fois, c'est directement dans les colonnes du Parisien que Booba s'est lâché en parlant d'Aya Nakamura dans des termes très peu valorisants :

Je ne la supporte pas. J’ai eu le malheur d’essayer de discuter avec elle. Je la trouve hautaine, surcotée, elle a des hits mais sur l’écriture, c’est niveau sixième. Et encore un sixième qui redouble. [...] Elle fait la star, mais elle ne fait rien avancer. Elle ne se prononce jamais sur rien. Elle qui a été attaquée par des racistes, on l’a entendue ?

Des attaques violentes, mais surtout très faciles, et pas sûr que Booba soit le mieux placé pour parler de "faire avancer les choses". A part se retourner contre ses anciens potes influenceurs de Dubaï, et refuser que les internautes débattent de la Palestine sur sa page Instagram (voir le "clash" avec S. Taghmaoui et T. Ramadan), on n'a pas l'impression que la société ait énormément évolué depuis ses 30 ans de rap.

On se demande également s'il n'aurait pas toujours en travers de la gorge ces histoires de featurings avortés avec Aya Nakamura, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle l'énerve autant. Après, il faut aussi avouer que le vocabulaire de la chanteuse n'est peut-être pas le plus riche de l'histoire de la musique, mais après tout, elle n'a jamais prétendu donner de leçons à personne, elle...