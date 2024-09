Aya Nakamura aura bientôt sa propre télé-réalité ? Elle répond !

Une émission à l'image de la famille Kardashian serait en pleine discussion.

"On me l'a proposé"

Aya Nakamura est actuellement de partout. Après sa magnifique prestation lors des JO 2024 et ancienne jury dans la 3e saison de "Nouvelle école", l'artiste de 29 ans aurait encore une nouvelle actualité qui mettrait en avant son aura et sa place dans l'industrie en France et dans le monde entier. En effet, l'interprète de "Djadja" serait en pourparlers pour préparer sa propre téléréalité où le concept serait assez similaire avec la famille Kardashian. Elle s'est exprimée sur un live TitkTok :

"Vous savez j'ai failli faire une télé-réalité mais je ne l'ai jamais faite... Si je le fais, je ne sais pas... A voir... "

Par la suite, Aya exprime ses réticences, notamment par rapport à sa vie privée qu'elle voudrait conserver :

"Avant tout, je suis quand même une artiste. J'ai mon intimité à préserver et tout ça..."



De plus, la chanteuse avoue à ses fans avoir déjà refusé une première fois, mais elle ne serait pas contre au vu de l'engouement :

"On m'a proposé plusieurs fois de faire une télé-réalité avec ma famille dont mes soeurs. J'avoue, j'ai refusé. Mais là quand je vois l'engouement avec Netflix, je me dis pourquoi pas ?"

"La life d'Aya Nakamura"

Dans la suite de son live, Aya Nakamura s'amuse même avec ses fans, s'imaginer le titre de sa propre émission :

"'La vie d'Aya !' Je sais pas, ça pourrait être 'La life d'Aya Nakamura' ou 'La Nakamurance version live'" - Aya Nakamura

Alors après avoir été une artiste accomplie dans la scène musicale française, égérie d'une marque et jury dans une émission Netflix, Aya Nakamura dans un téléréalité ? Pour l'instant rien n'est moins sûr mais on peut déjà vous certifier que ça serait un carton !