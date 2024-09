Laylow remonte dans le top single grâce à Inoxtag et "Kaizen"

"Kaizen" a eu un effet inattendu sur les charts de rap français.

"Kaizen", le phénomène du moment

le documentaire "Kazien", publié par Inoxtag sur sa chaîne Youtube (ainsi que dans quelques cinémas), qui raconte son ascension de l'Everest, fait un carton absolu. A vrai dire, on n'a jamais vu ça en France. C'est d'ailleurs devenu la vidéo la plus vue en 24h dans le pays, détrônant ainsi "Au DD" de PNL. Les deux frères ne sont d'ailleurs pas les seuls rappeurs à subir "l'effet Kaizen" : Laylow, lui aussi, ressent les effets du documentaire, qui a fait remonter un de ses titres dans le "Top 10 : France" des singles sur les plateformes de streaming.

Lalyow de retour dans le top 10

C'est l'un des effets inattendus du documentaire d'Inoxtag : la vidéo est tellement regardée, et le youtubeur a tellement de fans, que les jeunes sont allés chercher d'où provenaient les musiques présentes dans le film. Parmi elles, on retrouve pas mal de rap français, puisque le youtubeur en écoute beaucoup. Et il a parfois des goûts assez "pointus", ou au moins éloignés du mainstream de temps en temps : au moment où il termine sa phrase à propos des téléphones qui matrixent un peu trop les jeunes, c'est une chanson de Laylow qui se lance.

Il s'agit du titre "Une histoire étrange", extrait de son album "L'étrange histoire de Mr. Anderson" sorti en 2021. Un titre qui était depuis plusieurs mois descendu assez loin dans les top singles des différentes plateformes de streaming. Mais il y a trois jours, juste après la sortie du documentaire, il est à nouveau remonté dans les top 10 de toutes les plateformes : le morceau est ainsi classé 6ème en France sur Spotify, 9ème sur Apple Music en France (et 8ème en Belgique), et même 3ème sur Deezer !

La remontée du single ne se limite pas aux pays francophone : le son cartonne également en Turquie ou aux Philippines. Félicitations à Laylow pour son morceau inspirant, et également à Inox pour le travail fourni pendant toute cette année.