Booba clashe Maes et Gims sur la scène d'un festival

Kopp en avait gros sur la patate.

Pas de repos pour Booba, qui ne passe désormais plus une journée sans insulter quelqu'un, à commencer par ses copains du rap game qu'il attaque sans faiblir et surtout sans s'arrêter. Il faut dire que ses adversaires, eux aussi, sont particulièrement actifs en ce moment, que ce soit sur les réseaux ou en studio. B2O, lu, était programmé ce samedi 27 juillet sur la scène d'un festival, le Paléo Festiva, à Nyon, en Suisse, et il en a profité pour balancer de grosses attaques à ses rivaux comme Gims et Maes.

Il a notamment pris la peine d'insulter Gims et Demdem, en insistant sur le fait que lex-leader de la Sexion d'Assaut et sa femme s'en sont pris à sa fille Luna lors du début de leur clash, ce qui explique pourquoi il ne les lâche pas. Une déclaration à tempérer, puisque Booba lui-même est le premier à impliquer la famille des gens lorsqu'un clash se lance, on se souvient notamment qu'il l'a fait avec Kaaris, avec Maes, avec Vald et bien d'autres encore. Surprenant donc de le voir se plaindre à ce sujet...

D'autant qu'au lieu de s'attaquer à ses adversaires (il a aussi balancé un taquet à Maes qui a selon lui floppé avec son dernier album), le Duc aurait sans doute mieux fait de s'appliquer pour sa prestation, car selon les médias sur place, le concert était plutôt expéditif, laissant le public sur sa faim. Booba a d'ailleurs répondu à ces médias en postant des storys de sa performance et de la "communion" avec le public, plutôt calme il est vrai. Gims ne s'est lui non plus pas privé d'attaquer Kopp et sa compagne dans un tweet assassin.