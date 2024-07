Big Sean a-t-il clashé Kendrick Lamar ?

En fait non, par contre, il pourrait clairement être en train de clasher Kanye West...

C'est peut-être dans l'ère du temps, en tout cas, cette année aura clairement été placée sous le signe du clash dans le rap US. D'abord un clash entre Kendrick Lamar, Drake et J.Cole mais finalement, tout le monde a fini par y mettre son grain de sel : Rick Ross, The Game, 50 Cent et bien d'autres encore. Si Kendrick semble a priori s'en être sorti mieux que ses rivaux dans cet exercice, un autre rappeur vient jouer les troubles-fêtes au milieu de tout ce bordel : Big Sean, qui vient d'enregistrer un freestyle chez On The Radar.

Un freestyle avec lequel il met le feu aux poudres, si on en croit la presse spécialisée américaine, comme Complex ou XXL. En effet, au delà du bon niveau pratiqué par Big Sean pendant le freestyle, certaines punchlines ont évidemment enflammé les réseaux sociaux, comme celle-ci : "I got better thing to do than find someone to beef with", qu'on peut traduire par : j'ai mieux à foutre que de trouver des mecs avec qui m'embrouiller. Une phrase pas anodine, que les gens pensaient directement adressée à Kendrick à cause de son actualité, lui qui a transformé un hommage de Drake et Cole en occasion pour les clasher.

Mais finalement, en creusant un peu plus le reste du freestyle, on s'aperçoit que ça n'est peut-être pas Kendrick qui était visé. On entend notamment Big Sean rapper une autre phrase, un peu plus tard : "Man, this industry is terrible, I can’t even vouch, I’ve seen grown men get matching tattoos for the clout". En clair, l'industrie le dégoute, il a même vu des "grands garçons" se faire les mêmes tatouages pour attirer l'attention. Un missile dont la destination est cette fois beaucoup plus claire : ça s'adresse directement à Kanye West, qui partage le même tatouage avec Lil Uzi Vert et Steve Lacy. On imagine que Ye ne risque de pas kiffer ce genre de "subli"....