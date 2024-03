Kendrick Lamar clashe encore Big Sean

Drake, J.Cole puis à nouveau Big Sean...

Kendrick Lamar continue de saboter les lancements d'albums de Big Sean. Ce vendredi 22 mars, c’était le grand retour de ce dernier sur les plateformes, avec son single "Precision". Kendrick Lamar n’a pas pu s’empêcher de le critiquer sur son couplet du titre "Like That" de l’album "We Don't Trust You" de Future et Metro Boomin. Le rappeur de 36 ans s’en prend aussi à Drake et à J. Cole. "Like That" est d’ailleurs sorti le même jour que le nouveau single de Sean… coïncidence ?

Big Sean after taking a 4 year break and dropping a single on the same day Kendrick Lamar is featured on Metro and Future's album pic.twitter.com/wDBzBt1Fka — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) March 22, 2024



Les paroles de Kendrick sur le titre "Like That" : "Les gars cliquent, mais ne peuvent pas être légitimes, pas de 40 Water, dis-leur/Ah, yeah, monte avec moi/jeu de tir à la première personne, j'espère qu'ils sont venus avec trois interrupteurs", rape l'artiste.



Ce n'est pas la première fois que Kendrick Lamar s'en prend à Big Sean. En août 2013, Big Sean avait sorti la chanson "Control", avec Kendrick et Jay Electronica. La chanson a été publiée pour promouvoir l'album "Hall of Fame" de Sean, qui est sorti quelques semaines plus tard. Cependant, le couplet explosif de Kendrick, dans lequel il affirme être le roi de New York, était l'un des plus grands moments du hip-hop de l'année. En 2015, Sean avait affirmé dans une interview avec Complex qu'il y avait beaucoup de négativité autour de la chanson. Il a plus tard, envoyé quelques piques à Kendrick sur les chansons "Me, Myself and I" et "No More Interviews".