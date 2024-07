Kanye West : “Vultures 1” n’est plus sur Spotify

Une disparition qui n'a duré que quelques heures.

Les fans de Kanye West ont la tête qui tourne. Entre ses stratégies de communication compliquées et ses choix douteux en matière de calendrier pour les sorties d’albums, le rappeur fait tourner son public en bourrique. Alors que "Vultures 2" se fait grandement attendre, le premier projet en commun de Ye et Ty Dolla $ign a disparu de Spotify. Le temps de quelques heures, tout le monde s’est demandé ce que les deux artistes tramaient.

Un nouveau rebondissement dans l’affaire "Vultures". L’album entre Kanye West et Ty Dolla $ign est sorti le 9 février dernier et depuis, le public respectif des deux artistes attend avec impatience la partie 2. Initialement prévu au mois de mars, le projet a été plusieurs fois reporté et était censé voir le jour le 3 mai dernier. On est le 12 juillet et toujours rien. Mais cette nuit, frayeur chez les fans. "Vultures 1" a disparu de Spotify. Sur les réseaux sociaux, les internautes se demandent à quoi les deux rappeurs jouent. Coup marketing, sortie imminente pour "Vultures 2" ou simple bug ? On a enfin la réponse.

KANYE WEST x TY DOLLA SIGN : "VULTURES" A ÉTÉ SUPPRIMÉ DE SPOTIFY ! ❌ pic.twitter.com/F0ZB4z7Lk1 — GENERATIONS (@generations) July 12, 2024

Après plusieurs heures d’absence sur la plateforme de streaming, le suspens est levé. Alors qu’il annonçait récemment sa retraite avant de se rétracter, Kanye West n’est pas derrière cette suppression. Ce 12 juillet, "Vultures 1" est bien réapparu sur Spotify et rien n’a changé. Les suppositions se tournent alors vers un bug de la plateforme. Tout est finalement rentré dans l’ordre. Pour autant, les fans se demandent tout de même : quand est-ce que "Vultures 2" va enfin sortir ? Affaire à suivre.