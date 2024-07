Maes nous fait découvrir sa vie dans une vidéo

La vie de rêve, Tony.

Le fait de "flex" sur le fait d'être riche ou d'être connu est devenu quasi obligatoire dans le rap. Une attitude directement importée des States où l'égo et l'individu sont placés au dessus de tout. Ça ne sert à rien, mais il n'y a pas grand chose de plus efficace dans le domaine de l'egotrip. Accusé d'être fauché comme les blés par ses rivaux, comme Booba, Maes a décidé de flex un bon coup, avec une vidéo, pour qu'on se rende compte de la vie qu'il mène.

Une vie assez sympa, si on en juge par la vidéo postée par Maes lui-même via son compte twitter. Une courte séquence dans laquelle on le voit dans ce qui ressemble à une villa, en train de faire de la muscu, de plonger dans la piscine, de prendre soin de lui. Mais aussi quelques séquences avec des stars, on a notamment aperçu le footballeur Karim Benzema à ses côtés. En tout cas, Maes n'a clairement pas l'air d'être fauché, contrairement à ce que veut faire croire la concurrence.

La présence de Benzema dans la vidéo risque d'en faire réagir plus d'un, à commencer par Booba, ancien pote du KB9, avec qui il s'est embrouillé au moment du retour en équipe de France. Et comme Booba déteste aussi Maes depuis quelques temps, on imagine que ça va le faire réagir de les voir réunis. On imagine que le Duc ne va pas tarder à passer à l'offensive, même si on espère que ce sera plus original et plus drôle que la dernière fois.