50 Cent trolle à nouveau Rick Ross

Fifty ne se remet pas de ce qui s'est passé au Canada pour le Bawz.

Il y a quelques jours, Rick Ross était pris à partie lors d'un show au Canada par des fans de Drake et la situation s'est terminée en bagarre, le rappeur de Miami prenait même un coup à cette occasion. Depuis cette altercation, 50 Cent se lâche et ne s'arrête plus de rire aux dépens de son ennemi intime.

50 Cent est un businessman occupé mais il a toujours un peu de temps quand il s'agit de se moquer de ses ennemis, Rick Ross en tête de liste. Forcément, il n'a pas manqué de revenir sur ce qui s'est passé au Ignite Music Festival à Vancouver, un événement au cours duquel il y a une bagarre entre l'équipe du rappeur de Miami et des fans de Drake. Fif a donc partagé une vidéo où il se produit Ottawa Bluesfest le samedi 6 juillet et dans laquelle il s'adresse directement au public. Il a d'abord demandé qui était responsable de la situation qui, on le rappelle, s'est envenimée quand le DJ de Rick Ross a joué le diss track de Kendrick Lamar "Not Like Us".

"Je n'arrive pas à croire ce que vous avez fait à Rick Ross ! Qui a dit que le Canada était soft ? Qui a dit cette c*nnerie ?"

50 Cent in Canada, cracking jokes about Rick Ross's altercation in Vancouver. pic.twitter.com/vNIuSBCrC6 — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) July 7, 2024

Dès la publication de la bagarre, 50 Cent avait réagi en lançant ses premières attaques.

"Hey les gars, je viens de voir quelque chose d'assez triste qui s'est déroulé au Canada et je voudrais dire à tout le monde que j'espère que le frérot est rentré chez lui sain et sauf... J'espère qu'il a maintenant un nouveau point de vue sur ce qu'il peut faire et ne peut pas faire quand il parcourt le monde. Ce moment où le gars fais le petit geste là, avant de se faire éclater la gueule, ça ne reflète pas sa personnalité."

Il n'a pas fini d'en rire...