Sinik : ce jour où il a découvert qu'il était fiché S

Sinik n'a jamais caché ses problèmes avec la justice. Dans son livre, "Une époque formidable", il décrit de manière quasi analytique son parcours de la petite délinquance à des sujets plus "sérieux" qui lui ont valu de faire plusieurs fois de la prison. Mais un jour, à l'aéroport, il a eu la surprise de découvrir qu'il était fiché S, une terminologie autrement plus grave normalement réservé à ceux qui sont suspectés de terrorisme. Un épisode pas banal qu'il a raconté dans l'émission "Legend".

Sinik se rend au Canada pour une série de concerts. A l'aéroport, alors qu'il présente son passeport, il raconte avoir vu la tête du douanier changer...

"J’ai vu sa tête changée et au final là, je me retrouve avec une équipe de keufs qui me mettent dans une petite pièce."