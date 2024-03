Sinik raconte sa rencontre avec Diam's

"Je savais déjà qui c'était car elle avait un temps d’avance "

Dans une interview chez nos confrères de Konbini, Sinik a retracé sa carrière et a notamment parlé de sa rencontre avec Diam’s au lycée, un grand moment pour les nostalgiques du rap français.



Sinik a retracé sa belle carrière en revenant d’abord sur son premier album "La main sur le coeur" : "2005 c’est la sortie de mon premier album, c’est là où ta vie elle change. Financièrement avec les gens, mais oui elle change en bien mais en mal aussi avec la célébrité, du jour au lendemain tu ne peux plus te balader tranquillement".



"Je savais déjà qui c'était car elle avait un temps d’avance "

En retraçant les dates clés de sa carrière et de sa vie, Sinik revient par la suite sur une année particulière pour lui, celle de 1997. Il insiste sur sa rencontre avec la légendaire Diam’s, qui était alors au lycée : "1997 c’est la création de mon premier groupe de rap qui s’appelait l’Amalgame avec trois potes à moi. Et c’est aussi l’année où j’ai rencontré Diam’s. Elle était dans son lycée à l’époque, Blaise Pascal à Orsay. Je savais déjà qui c'était car elle avait déjà un temps d’avance. Elle était dans le collectif Mafia Trece pour ceux qui s’en rappellent. J’avais déjà entendu des freestyles d’elle à la radio, j’avais déjà écouté plein de trucs où j’étais choqué de son niveau. C’est comme ça qu’on s’est mis en connexion, quelqu’un lui a transmis mes sons à moi, elle on se voyait de temps en temps dans son bahut. De fil en aiguille elle a commencé à m’appeler pour faire une petite mixtape, une petite radio, un petit truc par ci par là, on n’a jamais lâché et on a enchaîné". Une belle anecdote de jeunesse qui va ravir les fans du rappeur de 43 ans.