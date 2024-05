50 Cent sans pitié pour Diddy

Fifty continue de troller Diddy et il ne semble pas prêt de s'arrêter.

50 Cent s'est une fois de plus moqué de Diddy, qui continue de faire face aux critiques suite à la vidéo de son agression sur la chanteuse Cassie. Cette fois, Fifty a publié sur ses réseaux sociaux une actualité qui suggère que le maire de New York, Eric Adams, envisagerait de révoquer la clé de la ville qu'il a remise à Puffy l'année dernière. en légende de son post Instagram, le général de G-Unit s'est amusé de la situation, déclarant : "P*tain, maintenant ils veulent récupérer la clé". Il s'est également moqué du fondateur du label Bad Boy Records, après que la société d'équipement de fitness Peloton ait annoncé qu'elle retirait de sa plateforme toute la musique de Diddy, ainsi que sa Bad Boy Entertainment Artist Series, en raison des images choquantes publiées par CNN.

"Ils ont retiré la musique de Peloton pour s'assurer qu'aucune grosse fille ne l'aime, c'est diabolique. LOL".

Diddy est actuellement au coeur d'une tempête médiatique, faisant face à de lourdes accusations concernant notamment des relations avec des mineurs et potentiellement du trafic d'êtres humains. Dans une vidéo révélée par CNN, on peut voir l'interprète de "Coming Home" frapper son ex-compagne, la chanteuse Cassie, dans un couloir d'hôtel à Los Angeles en 2016. Après lui avoir infligé plusieurs coups de pied, le rappeur la traîne au sol sur plusieurs mètres. Alors qu'il avait jusque-là toujours nié les faits, face à cette vidéo, Diddy n'a pas eu d'autre choix que d'enfin reconnaître que les accusations de la chanteuse étaient finalement fondées et a présenté ses excuses dans une vidéo publiée sur Instagram.

"Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable. J'assume l'entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo. J'étais dégoûté à l'époque quand je l'ai fait. Je suis encore dégoûté aujourd'hui. Je suis allé chercher de l'aide professionnelle. J'ai suivi une thérapie et une cure de désintoxication. J'ai dû demander à Dieu sa miséricorde et sa grâce. Je suis vraiment désolé. Mais je me suis engagé à devenir un homme meilleur chaque jour."

Un acte d'une rare violence pour lequel il ne sera par poursuivi, car l'incident est désormais proscrit. Les excuses du rappeur n'ont d'ailleurs pas convaincu l'opinion publique, reprochant à l'artiste empêtré au coeur d'une vaste affaire de trafic sexuel son manque de sincérité. Peu de temps après la diffusion de cette vidéo, une ancienne mannequin a d'ailleurs à son tour porté de lourdes accusations. La plaignante, Crystal McKinney, assure avoir été agressée sexuellement par le rappeur en 2003.