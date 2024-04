Les 10 personnalités à approcher pour se faire connaître dans le rap

Si vous voulez percer dans le rap français, ça peut aider de savoir à quelle porte frapper.

La fin d'année arrive et c'est le moment pour les plus jeunes de s'interroger sur leur futur parcours pro. Si vous aussi, comme des milliers d'autres jeunes, vous voulez vous lancer dans le rap game, c'est le moment de commencer à construire votre plan de carrière. La semaine dernière, on vous parlait des 6 métiers qui gravitent autour du rap game, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de passer derrière le micro. Mais si vous voulez rapper, il y a deux ou trois choses à savoir avant de se lancer dans le business et surtout quelques personnes à connaître, qui peuvent grandement vous faciliter la vie, ou vous la pourrir si vous les contrariez. On vous a donc concocté une petite liste des 10 personnes à connaître si vous voulez percer dans le rap français !

Alvaro (Raplume)

On commence avec le fondateur et le dirigeant principal du média le plus hype du moment : Raplume. Un média qui part à la base d'un simple compte Twitter, lancé par Alvaro en 2016, mais qui a depuis bien évolué. C'est notamment devenu un site internet d'actualités autour de la musique, mais surtout une chaîne Youtube sur laquelle sont apparus de nombreux rappeurs en interview, ainsi qu'une boîte de production un peu hybride, qui sort des clips et des albums sur les plateformes, avec à chaque fois la volonté de mettre en avant des artistes émergents, plus que les grosses stars qu'on retrouve déjà sur tous les autres médias. Forcément, si vous voulez vous faire connaître, ça peut être une bonne idée de passer par Alvaro !

Hamad (Booska P)

Lui, vous le connaissez sûrement si vous avez suivi l'actualité du rap game depuis 2005. Amadou Ba est un des fondateurs de Booska P, le site d'actualité historique du rap français qui sont parmi les premiers à avoir utilisé internet pour parler de rap. D'abord rédacteur en chef de Booska P, Hamad', comme on le surnomme, est désormais le DG du média. Il apparaît aussi de manière beaucoup plus exposée lors de certaines interviews. Il fait aussi partie de ceux qui ont lancé la cérémonie Les Flammes, la première cérémonie qui est exclusivement dédiée à la musique populaire qu'on aime. Vous serez forcément amené à le croiser un jour où l'autre si vous vous lancez dans le rap, autant s'y préparer dès maintenant.

Fred Musa

Le Tonton ! A l'image de Rim'K dans le rap game, Fred de Skyrock n'a pas raccroché les gants une seconde depuis sa première émission Planète Rap en 1996. Une émission qui a marqué l'histoire du rap français avec des moments mémorables, que ce soit des artistes de l'ancienne ou de la nouvelle génération. Encore aujourd'hui, "Planète Rap" demeure un format unique à la radio, où l'artiste vient pendant une semaine présenter son album, à base de version live et de freestyles inédits, devant une audience encore très nombreuse malgré les années qui passent. Un planète rap réussi, c'st une très belle manière de se présenter à un fanbase plus large, demandez à Sooking par exemple. Infatigable, Fred sera encore aux manettes de son émission lorsque vous voudrez devenir un rappeur connu et il a clairement le pouvoir de changer une carrière.

Alassane Konaté

On s'attaque là à un visage qui est peut-être moins connu du grand public, parce qu'il ne travaille pas pour un média. Lui, il est plutôt du côté "production", du côté "label", mais il est un des meilleurs dans son domaine. Alassane Konaté, surnommé Sals'a depuis l'époque Ness&Cité et Din Records, s'est surtout fait connaître pour son formidable travail avec le label désormais iconique de la ville du Havre. C'est notamment lui qui a produit Médine. Surtout, grâce à son travail du côté "indé" du rap français, Warner lui a confié les rênes du label ADA France, spécialisé dans la distribution de labels indépendants. Une figure du rap indé, qui dirige le principal label "indé", on se dit que c'est forcément une bonne idée. Il est un des dénicheurs de talents les plus doués dans le Rap FR actuel et a aussi monté un studio d’enregistrement à Paname, sobrement appelé "Studio Grand Paris", comme un clin d’œil au banger de Médine. Encore quelqu'un que vous serez amenés à croiser si vous voulez faire carrière dans le game.

Pauline Duarte

La femme la plus influente du rap français, tout simplement. Ça va probablement durer encore un bout de temps, puisqu'elle est à la tête du label Columbia France, un des plus gros labels du game. Mais ça n'est pas tout, puisqu'elle supervise encore l'activité du label Epic Records (qui est une filiale de Sony, comme Columbia). Si elle a autant de responsabilités, c'est tout sauf un hasard : Pauline est une des OG du rap game en France, elle qui est la sœur de Stomy Bugsy et était donc aux première loges pour observer l'aventure du Ministère A.M.E.R. Par la suite, c'est aussi elle qui dirigeait Def Jam France. Bref, elle a été de toutes les grandes aventures et a aussi bossé avec les artistes les plus connus du Rap FR actuel : Koba, Kaaris, SCH,... Avec son carnet d'adresse long comme le bras, elle peut aussi être votre porte de passage vers une carrière "internationale", car elle est directement rattachée à l'énorme machine "Sony Music Entertainment". Si on se place du côté label et pas médiatique, Pauline Duarte est probablement la personnalité qui a le plus d'influence dans le rap français.

Alexandre Kirchoff

L'autre tête pensante du rap français, qui a notamment changé le visage du game grâce à sa vraie vision artistique et sa culture musicale acquise lors de ses débuts chez Interscope, à Los Angeles. Avec son premier label français, Millenium, il fera décoler les carrières de Vald, Gradu ou encore Niska, avant de passer chez Capitol et de franchir encore une étape en devenant le "plus gros" label français de musique, notamment grâce au rap. C'est sous sa direction que les deux labels de Booba (92i, 7Corp), celui d'Oumar Samaké (SPKTAQLR), mais aussi celui de Fianso (Affranchis Music) vont intégrer Capitol. Lui aussi est un véritable dénicheur de talent, avec une vraie vision sur le long terme pour la carrière des artistes. Le genre de personne qui peut vous filer un sacré coup de main si jamais vous décidez de vous lancer dans le rap. Pas pour rien qu'il était toujours mis dans les personnalités les plus influentes du game par le classement annuel de Booska P.

Oriana Convelbo (Volta+)

On quitte un peu les sentiers battus pour s'aventurer dans la grande savane du rap français, un peu plus sauvage, moins commercial, avec le label Volta+. Une structure assez "jeune", mais qui collectionne les succès. Il faut dire que le "label" a bien diversifié ses activités pour coller au mieux aux besoins des artistes : une branche live, une branche orientée "distrib", mais aussi une branche plus orientée "danse", et une autre un peu plus "production". Tout ça, grâce à la cheffe de la bande, Oriana Convelbo, qui a d'ailleurs fait son entrée cette année dans al liste des 20 personnalités influentes de Booska P. Une reconnaissance bien méritée, pour celle qui aura notamment travaillé avec Freeze Corleone, Yamê, Maureen, mais aussi Tif. Le tout, avec une approche artistique vraiment intéressante et différente de celle qu'on peut trouver dans les "grandes" maisons de disque. Si vous avez une identité artistique originale, Oriana est probablement la personne à contacter en premier pour faire évoluer votre carrière.

Eric Bellamy (Nouëva)

On vous avait déjà parlé de lui lors de notre article de la semaine dernière parlant des métiers du rap, au moment d'aborder le sujet des tourneurs. Eric Bellamy est tout simplement le plus gros toruneur du rap game FR, sans trop de débat possible. Avec sa société de productions de spectacles Nouëva Productions, fait depuis longtemps partie des personnes les plus importantes à connaître dans le rap français puisque c'est lui qui organise les tournées de la quasi-totalité du rap game. On exagère à peine : avec son ancienne structure, Yuma Prod, il aura littéralement bossé avec tout le monde, de Kery James à Aya Nakamura, en passant par Sefyu, SCH, Dinos, ou encore Guy2Bezbar. Vous le savez, un artiste gagne principalement des sous en faisant des concert,s bien plus qu'en vendant des disques. Alors si vous voulez faire un peu de sous avec votre rap, c'est Eric Bellamy qu'il faut contacter.

Henri Jamet

Encore un des grands artisans de l'ombre qui se cache derrière les succès de pas mal de gros vendeurs du rap FR de ces dernières années. Henri Jamet travaille pour Believe Digital depuis 2013, où il est rapidement devenu le principal dirigeant des labels All Points Music, Naïve Records et Animal63. Marketing, management, direction artistique, le gars est polyvalent et a une connaissance très pointue de toute l'industrie musicale, notamment via son expérience dans le rap et aussi son passage chez Universal, NRJ et Wagram. Werenoi, Heuss l'Enfoiré, S.Pri Noir, ZKR, DJadja & Dinaz, Landy, Kalash Criminel, sa liste de réussites est longue et continue de s'allonger. C'est aussi lui qu'on retrouve derrière pas mal de gros albums marseillais, comme "13Organisé" et "Classico Organisé". Vous l'aurez compris, il fait clairement partie de ces personnes qui peuvent transformer une carrière en success story.

Booba

Evidemment, le Duc figure dans notre liste des 10 personnes à approcher si vous voulez percer dans le rap. Mais vous devez aussi garder à l'esprit qui fait partie de ceux qui peuvent "terminer des carrières", lui qui est le principal influenceur du rap game, suivi par des millions de personnes. Sa voix a donc une portée plus grande que celle de n'importe quel autre artiste dans le rap français, si on ajoute à ça le fait qu'il a fondé deux labels devenus très important dans le paysage musical français, on comprend que Booba peut avoir un grand pouvoir en ce qui concerne la réussite d'un nouvel artiste. On se souvient notamment des rares fois où il partage des morceaux d'artistes hors 92i/7Corp (ses deux labels), ce qui donne à chaqu fois un vrai boost à la carrière des rappeurs concernés. Parfois généreux, le Duc peut aussi se montrer extrêmement désagréable. Si avoir Booba dans vos contacts proches peut définitivement vous garantir une exposition comme vous n'en aurez jamais eue auparavant, ça peut aussi se retourner contre vous s'il vous jue déloyal. A vous de voir donc !