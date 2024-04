Les 6 métiers autour du Rap game

Parce qu'il n'y a pas que les rappeurs dans notre rap.

De nombreux parcours de rappeurs ont suscité des vocations chez les plus jeunes d'entre nous, ou d'entre vous. Mais voilà : rapper, ça n'est pas fait pour tout le monde, on aurait d'ailleurs aimé que certains ne s'y mettent jamais... Surtout, ça n'est pas le seul moyen de bosser dans le rap si vous êtes fans de cette musique et de la culture hip-hop. Beaucoup d'autres métiers gravitent autour du rappeur, qui n'est que la partie visible de l'iceberg, dont le succès repose beaucoup plus sur la solidité de l'équipe et de l'entourage que sur le seul talent de l'artiste. Comme c'est bientôt la fin d'année scolaire et que les plus jeunes vont devoir faire leur choix d'orientation, voici 6 pistes de métiers en rapport avec notre musique préférée.

Manager

On attaque par le métier qui est peut-être le plus méconnu du rap jeu, tout en étant pourtant un des plus importants. Le manager est là pour s'occuper de toutes les questions d'organisation, mais aussi les questions légales, concernant notamment tout ce qui est "propriété artistique" afin de faciliter la vie du rappeur, qui peut se concentrer sur ce qu'il sait faire : rapper. Si tous les rappeurs ne pensent pas forcément avoir besoin d'un manager, on ne compte plus le nombre de carrières écourtées à cause d'artistes qui se dispersent et veulent avoir la main sur tout, alors qu'ils n'en ont pas le talent ou ne s'y connaissent pas. Le manager, c'est un poste qui si situe à mi-chemin entre celui de coach et celui de conseiller (juridique, financier, médiatique,...), une personne en qui le rappeur doit avoir entièrement confiance et qui va gérer tous les aspects légaux d'une carrière. Si certains peuvent également avoir un rôle de Directeur Artistique (à l'image de Merkus par exemple, notamment avec Vald à l'époque), d'autres, comme Anne Cibron (manageuse de Booba ou Orelsan, notamment, qui s'occupe également de 92i et 7 Corp), vont gérer tous les "à-côtés", afin que l'artiste se concentre sur la création. Deux recettes qui marchent plutôt bien, quand on voit les succès de Vald, Booba ou Orelsan ces dernières années.

Tourneur

Encore un métier très méconnu tournant autour du rap game, pourtant, celui-ci est vraiment indispensable. Car c'est avec son aide que vous faites rentrer le plus de sous en tant que rappeur. Vous n'êtes pas sans savoir que le streaming, ça ne rend pas millionnaire à lui tout seul. Pour qu'un rappeur puisse vivre pleinement de sa musique, ce qu'il lui faut, c'est surtout des concerts. C'est là qu'intervient le tourneur qu'on peut aussi appelé "bookeur". Son job est de programmer des concerts, c'est lui qui fait le lien entre les salles de concerts, ou les boîtes de nuit et les artistes ou les "producteurs" de tournée, style Live Nation. Un boulot qui a l'air simple mais qui demande énormément d'organisation, avec tout un aspect gestion qui est très important. Pour ceux qui ont déjà mis le nez dans l'industrie musicale, un concert avec un artiste ne se passe JAMAIS comme prévu et c'est aussi le rôle du tourneur de faire en sorte que ça ne se ressente ni pour l'artiste, ni pour le public. C'est aussi, parfois, le tourneur qui va s'occuper du financement d'une tournée par exemple. Pour ce qui est du rap français, le nom de tourneur le plus connu est celui d'Eric Bellamy (Kery james, Nusta Flex, Keny Arkana, Damso, Dinos, Guy2Bezbar,...), mais ils sont en réalité nombreux à travailler dans l'ombre pour que les visites des artistes dans vos salles préférées se passent le mieux possible.

Producteur

Le métier de producteur peut revêtir bien des aspects mais ici, on va se concentrer sur le côté "producteur financier" : c'est la personne qui va assumer les coûts de fabrication d'un morceau ou d'un album, en attendant, en contrepartie, un "retour sur investissement" une fois que l'album se vend, ce qui est bien normal. Car enregistrer un disque de rap n'est pas à la portée de tous : le coût des sessions studio, le prix payé aux ingés qui vont mixer / masteriser les pistes enregistrées, mais aussi, parfois, le coût des campagnes de promotions (affiches, etc...), tout ça peut être assumé par le producteur. C'est un peu le rôle qu'a eu Dawala auprès de la Sexion d'Assaut, ou celui qu'a pu avoir, à un moment, Mac Tyer auprès de Rémy. Le producteur peut aussi avoir un rôle proche de celui du directeur artistique, qui dirigera le projet et fera en sorte de tout coordonner pour aboutir à une œuvre cohérente. Une fois de plus, un rôle indispensable au bon fonctionnement du rap game.

Beatmaker

Tout simplement le métier le plus important dans le rap game, à égalité avec celui de rappeur. Pas un morceau de rap n'est devenu un classique sans avoir une bonne instru. Un bon beat vous marque l'esprit aussi fort d'un couplet de Tupac, Kendrick ou du Rat Luciano et aucun rappeur ne serait devenu une star sans avoir recours aux services de beatmakers hyper talentueux. D'ailleurs, il y a même une époque où le beatmaker, celui qui fabrique le beat sur lequel va poser le rappeur, était un membre à parti entière du groupe, comme DJ Premier pour Gangstarr avec Guru, ou DJ Pone avec la Fonky Family. Récemment, le beatmaking a connu un vrai bon en avant en France depuis ces dix dernières années, avec des noms qui sont désormais presque connus du grand public : L'Adjoint, Boumidjal, Amine Farsi, Katrina Squad (SCH), Therapy (Kaaris), Seezy (Vald) et bien d'autres encore. Moins exposés médiatiquement, le beatmaker est pourtant indissociable du rap game.

Topliner

On s'attaque désormais au métier le plus récent de cette liste, en tout cas en ce qui concerne le rap français. Si on veut résumer le rôle du topliner, on peut le comparer à celui d'un ghostwriter, mais pour les mélodies : le topliner est chargé de "trouver des mélo" qui collent bien avec l'instru du morceau, afin de créer un "yaourt", aussi appelé "air fredonné", qui va bien aider le rappeur dans son travail. Car depuis que le rap FR est devenu beaucoup plus mélodique, il y a une dizaine d'années, c'est un peu devenu la course à celui qui aura la mélo la plus efficace et la plus originale. Le métier est devenu tellement important que désormais, certains beats sont déjà livrés aux rappeurs avec leur topline pour leur faciliter la tâche le plus possible. Malheureusement, il s'agit encore d'un métier qui est un peu "dans l'ombre", pas trop exposé, car les artistes qui ont recours aux services des topliners sont en général très discrets sur le sujet et on a donc assez peu de noms de topliners connus du grand public. En France, on peut citer Meryl, ou encore Le Motif récemment. Aux USA, certains topliners ont même fini par devenir des artistes reconnus, à l'image de Pharrell Williams.

DJ

On termine avec un des rôles les plus emblématiques de toute la culture Rap et même de la culture Hip Hop au sens large. Le DJ était même déjà présent avant que les premiers rappeurs n'existent et au départ, les rappeurs n'étaient d'ailleurs là que pour accompagner les DJ, lors des grandes "block parties" new-yorkaises des années 70. Le DJ était le clou du spectacle, chargé d'impressionner la foule avec ses scratchs et ses figures de DJing, mais surtout de la faire danser en sélectionnant les meilleurs morceaux, qu'ils remixent à leur guise. A l'origine, telle est la mission du DJ : se construire la meilleur collection de vinyles au monde pour pouvoir impressionner la foule en live et la faire danser. Plus tard, l'aura du DJ s'est un peu éclipsée en faveur de celle des rappeurs, qui prennent désormais presque toute la lumière. Mais les DJ continuent d'être indispensables, en accompagnant les rappeurs sur scène en tournée, occupant ainsi le rôle d'ambianceur et également d'ingé son en chef. Parmi les noms les plus connus des DJs du rap, on nommera évidemment DJ Kool Herc, qui a pratiquement fondé cette musique. En France, on a aussi de très bons DJs, comme DJ Lo, aka DJ Hologramm Lo, qui était un membre à part entière de 1995, le crew de Nekfeu et Alpha Wann. On passe aussi une grosse dédicace à la légende DJ Roc J, qui officie depuis des années sur nos antennes dans l'ombre et qui a participé aux plus grands moments de la carrière de Rohff notamment. Probablement les personnes qui s'y connaissent le mieux en musique de tous les métiers donnés dans cette liste !