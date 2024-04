Pharrell et Chad Hugo se disputent le nom de "Neptunes"

Chad accuse Pharrell de s'approprier la paternité du nom de leur duo.

Pharrell Williams et Chad Hugo font partie des duos d'auteurs-compositeurs et de producteurs les plus recconus grâce à leur travail avec d'innombrables artistes. Leur groupe, The Neptunes est un pionner incontestable pour tous les amoureux de composition et de production moderne. Cependant selon nos confrères américains de Billboard, Hugo a accusé son partenaire de tenter de revendiquer "frauduleusement" la propriété exclusive des droits du nom The Neptunes. Le duo aurait pourtant passé un accord sur le partage de la propriété et des redevances à parts égales à leurs débuts. L'équipe juridique du producteur a pris la praole pour dénoncer les tentatives de Pharrell d'enregistrer le nom du duo en son seul et unique nom.

"Tout au long de leur histoire de plus de trente ans, Hugo et Williams ont convenu de diviser tous les actifs, et l'ont fait. En ignorant et en excluant Hugo de toutes les demandes déposées par le demandeur pour la marque "The Neptunes", le demandeur a commis une fraude en obtenant les marques et a agi de mauvaise foi."

En réponse, un représentant de Pharrell s'est dit "surpris" par cette action en justice.

"Nous avons proposé à plusieurs reprises de partager la propriété et l'administration de la marque et nous continuerons à le faire. L'objectif était de s'assurer qu'un tiers ne s'empare pas de la marque et de garantir que Chad et Pharrell en partagent la propriété et l'administration."

Récemment le rappeur, Pusha T a exprimé sa consternation face à la bataille juridique entre Pharrell et Chad Hugo. Le rappeur de Virginie a beaucoup travaillé avec The Neptunes.