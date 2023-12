Une collaboration au casting XXL !

Alors qu'il fait ses débuts chez Louis Vuitton cette année en tant que directeur artistique, Pharrell Williams n'oublie pas sa première passion : la musique. Plus de quatre mois après sa collaboration avec A$AP Rocky, la moitié des Neptunes convie Swae Lee et Rauw Ajelandro sur "Airplane Tickets". Un sacré morceau où les trois artistes unissent leur force pour un résultat entraînant et entêtant à la croisée des mondes.