Booba vs Sadek : le clash repart à propos d'Aya Nakamura

L'un la soutient, l'autre n'en a rien à foutre.

Booba est dans une posture un peu spéciale depuis quelques mois, lui qui a eu énormément d'actualité. À commencer par la sortie d'un album, plutôt bien reçu, mais il a aussi été lié à différentes polémiques, notamment avec son apparition dans une émission à charge contre Cyril Hanouna, son ancien pote. Surtout, Booba s'est à nouveau impliqué dans tous les clashs possibles, même quand ça ne le concerne pas a priori, comme pour la polémique autour d'Aya Nakamura et sa participation à la cérémonie d'ouverture des JO 2024.

Une polémique dans laquelle Booba a évidemment apporté son grain de sel. Internet avait l'air d'avoir envie que B2O prenne position sur le sujet, c'est chose faite : "Qu'elle chante ou qu'elle chante pas c'est pas mon problème. J'ai ni envie de regarder les J.O ni envie d'écouter du Piaf ni du Katchanababytudeadça et j'suis pas le sauveur de l'humanité. Vous saviez pas qu'il y avait du racisme en France? On en parle et on le combat depuis toujours. Concentrez vous". Au moins les choses sont claires. Une réponse qui n'est visiblement pas passée inaperçue du côté de Sadek, qui a ressorti de vieux tweets de Booba à propos de la chanteuse.

Qu'elle chante ou qu'elle chante pas c'est pas mon problème. J'ai ni envie de regarder les J.O ni envie d'écouter du Piaf ni du Katchanababytudeadça et j'suis pas le sauveur de l'humanité. Vous saviez pas qu'il y avait du racisme en France? On en parle et on le combat depuis… pic.twitter.com/ELnc0Xlk4N — Booba (@booba) March 14, 2024

Lâche ça le vieux t’as juste pas eu ton feat parce que t’es une POOKIE 😂 https://t.co/mwL2i0qdM5 pic.twitter.com/V7kTCm0UCF — Sadok Bourguiba (@Sadekniuum) March 14, 2024

Des tweets dans lesquels on peut lire "J'suis en train de saigner l'album j'ai envie de me mettre en couple" par exemple, preuve qu'il y a bien eu un moment où Booba aimait beaucoup ce que faisait la chanteuse. Évidemment, la riposte du Duc ne se fait pas attendre : il attaque direct Sadek sur la religion et sur ses nouvelles activités, ainsi que sur son poids (la ref aux beignets n'est sûrement pas innocente). Sadek, lui, a l'air de plutôt bien prendre tout ça, et remercie Kopp pour la pub gratuite. Bref, rien de nouveau sous le soleil du rap game...

.@Sadekniuum t'es pas en plein ramadan toi grand hadj?! Tu fais un taro sur les beignets ou pas? 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/FsRRL3YKnB — Booba (@booba) March 14, 2024