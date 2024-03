Booba a une nouvelle cible : Koba LaD

Mais le jeune ne se laisse pas faire.

Booba et Koba LaD ne s'entendent pas et ça ne date pas d'aujourd'hui. On croyait que leurs actualités respectives allaient les tenir éloignés l'un de l'autre, puisqu'ils sont en ce moment tous les deux en train de savourer la réussite de leur projet : "Ad Vitam Aeternam" pour Booba et "Frères ennemis", en collab avec Zola, pour Koba. Mais le rap game étant ce qu'il est, les deux rappeurs allaient forcément finir par se confronter à nouveau. Mais on ne s'attendait pas à ce que ça prenne cette tournure...

C'est visiblement Koba LaD qui a lancé les hostilités via un tweet, ou peut-être qu'il répondait à une pique de B2O dont on n'a pas eu connaissance ici. Dans son tweet, Koba s'en prend à la fille de Booba : "ta fille la fdp trou du cul va", peut-on lire. Réponse quasi immédiate de Booba : "Ça montre bien la petite baltringue que t'es". On imaginait bien que ça n'en resterait pas là. Sauf que Koba a ensuite nié être l'auteur du tweet : "ça c'est pas moi mais moi j'vais te botter gamin".

On avait rarement vu quelqu'un parler à Booba de la sorte, d'ailleurs les tweets de Koba ont été supprimés pour la plupart, ce qui montre qu'il est possible qu'il ne soit pas à l'origine des messages, même si on n'y croit pas trop. En attendant, Kopp a évidemment répliqué, avec un photo-montage dont il a le secret dans lequel il parodie Koba la D lors d'une interview en Télétubbies vert. EN légende on peut lire : "ça va déjà il a pas dit croivez". C'est la première fois qu'on voit un rappeur en attaquer un autre sur sa maîtrise de la conjugaison...