Booba insulte Damso et son nouveau look

Le Duc se lâche.

Ce week-end, Damso a surpris son monde en étant présent dans son pop-up store parisien, improvisant notamment une session studio avec ses nombreux fans présents sur place. Mais ce que nous avons été nombreux à remarquer, c'est le nouveau look arboré par le rappeur belge, sans barbe et sans lunettes de soleil. Pour un peu, on ne l'aurait pas reconnu ! Et s'il y en a un qui a bien noté la transformation physique du Dems, c'est évidemment Booba qui s'est totalement lâché sur Twitter à la fois sur cette apparence mais aussi sur la pseudo mise en retrait de Damso qui avait annoncé vouloir faire du tourisme en camping-car...

Le succès c'est vraiment mais vraiment pas pour tout l'monde. Rdv en 2025 zarma j'pars en camping car zarma mais tellement d'égo c'est plus fort que lui y s'fout d'la gueule de tout l'monde à faire le génie mystérieux et y revient en chausettes épaulettes kimono mais quel grand fdp!

Il l'a même comparé à Kanye West, peut-être pas la meilleure des références possibles quand on parle de looks...

Aucun faux pas n'est toléré pour les ennemis du Duc s'ils ne veulent pas en subir les conséquences ! Damso l'aura appris encore une fois à ses dépens...