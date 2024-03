Booba et Sadek relancent leur clash

Pas sûr que qui ce soit en sorte gagnant...

On croyait que ça s'était calmé, mais évidemment on se trompait. Booba n'a pas réussi à lancer un clash avec PLK, qui ne lui a pas répondu, ni avec Kylian Mbappé, qui l'ignore royalement depuis plusieurs années, alors forcément, il est retourné embêter ses anciennes "cibles préférées". Parmi elles, on retrouve notamment Sadek, toujours à Dubaï, en train de promouvoir différents business (notamment des investissements crypto et des restaurants). Le Duc a donc saisi l’occasion pour aller titiller Sadek.

Une occasion qui s'est présentée rapidement, puisque Dek-Sa poste souvent des vidéos de lui parlant de ses activités à Dubaï pour les expliquer à ses followers. Cette fois, le rappeur du 93 prenait juste du bon temps devant un bon couscous, pendant que sa femme, elle, présentait des vêtements d'équitation à sa communauté (elle est dans le business des chevaux). Booba ne pouvait pas laisser passer ça et a même publié un tweet dans lequel on peut lire : "Les influvoleurs c'est la hess... Dans leur petit appartement les soi-disant millionnaires... Placement leggings placement couscous".

Les influvoleurs c la hess. Dans leur petit appartement les soit disant millionaired... Placement leggings placement couscous 🤣🤣🤣👍🏾 pic.twitter.com/qFuoetolzt — Booba (@booba) February 29, 2024

Sadek a évidemment répondu, en expliquant que le "placement couscous" n'en est pas un puisque c'est son propre restaurant, en remerciant Booba pour le coup de publicité gratuite. Pareil pour les "leggings", qui sont en fait une tenue d'équitation venue d'une marque créée par une amie de la femme de Sadek, encore de la promo gratuite. Bref, si vous avez quelque chose à vendre, arrangez vous pour vous faire clasher par Booba, ça vous fera une promo de fou, et gratuite en plus...

1. Tu sais que je suis multimillionnaire tout Dubaï te l’a dit 😎



2. ⁠C’est pas des leggings, c’est une tenue d’équitation (merci de lui donner de la visibilité trimard)



3. ⁠C'est pas un placement de produit, "Yema" c’est à moi et vu que tu lui donnes de la visibilité c’est… https://t.co/GeMU3q1PsF — Sadok Bourguiba (@Sadekniuum) February 29, 2024