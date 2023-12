Booba répond à Sadek et ressort les dossiers

C'est du sale...

La guerre fait à nouveau rage entre Sadek et Booba depuis quelques semaines. Menaces physiques, moqueries de gamins sur Twitter, incarcération inattendue, puis libération : on peut dire qu'il y a eu pas mal de rebondissements ces derniers jours dans ce conflit. Grâce à sa persévérance, Sadek semble d'ailleurs être devenu la seule cible du Duc depuis cette semaine. Les autres rivaux de Kopp peuvent le remercier, grâce à lui, ils ont enfin un peu de répit. Pour Sadek, par contre, pas sûr qu'il en ressorte gagnant.

Booba a en effet lâché une grosse offensive via Twitter pendant la journée d'hier. Une journée pendant laquelle il a ressorti à peu près tous les dossiers qu'il avait sur Sadek, et on peut dire que c'est plutôt sale, même si la plupart étaient évidemment connus de longue date pour ceux qui suivent le rap game de près. Kopp a donc ressorti la fameuse vidéo de la bagarre de Sadek en plein Paris, il y a quelques années, dont la fin n'était pas avantageuse pour le rappeur du 93.

Mais ça n'est pas tout, il a aussi ressorti les dossiers concernant une infidélité passée de Sadek (des passages à prendre avec des pincettes, on ne sait pas à quel point ça a été mis en scène), ainsi que les messages de sa femme Inès qui ne l'a apparemment pas très bien vécu à l'époque. Des attaques sournoises, mais qui risquent de faire mal. Quant à Sadek, de son côté, il a choisi d'attaquer Booba sur ses mensonges, ses liens avec la police, et le fait qu'il aime apparemment beaucoup porter plainte.

T vraiment un golmon @booba effaces tout de suite ta story insta j’ai le reste du procès verbal … 😁



🐀🐀🐀🐀🐀



Mais tranquil doucement doucement , je vais te faire petit à petit juste pour te montrer que tout est sous contrôle je ne ferai plus aucun X sur toi jusqu’à mardi… pic.twitter.com/e2y9iVOzgw — sadek (@Sadekniuum) December 21, 2023

Le rap game promet d'être bien mouvementé ces prochains jours...