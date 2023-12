Booba se moque de Gims et de sa rencontre avec Bill Gates

Ces derniers jours sur les réseaux sociaux, Gims a posté une vidéo et des photos d'une rencontre avec Bill Gates, le fondateur de Microsoft. On ne sait pas trop dans quelles conditions ni dans quelle cadre ce rendez-vous a eu lieu, toujours est-il que le rappeur de la Sexion a pu échanger avec le capitaine d'industrie.

"Debout, je suis le plus haut des deux, mais il n’y a qu’un seul grand homme dans cette pièce.. Merci à @BillGates pour son temps, sa créativité et son écoute."

« Debout, je suis le plus haut des deux, mais il n’y a qu’un seul grand homme dans cette pièce..

Merci à @BillGates pour son temps, sa créativité et son écoute. » pic.twitter.com/yfN4bTAXRx — G I M S (@GIMS) December 5, 2023

Il n'en fallait pas plus à Booba pour repartir à l'assaut de son rival et de le brocarder dans plusieurs tweets se moquant allégrement de cette rencontre et trouvant un nouveau surnom à son ennemi et ressortant quelques dossiers pour l'occasion...